16.03.2018, 16:09

Следственный комитет России возбудил дела об отравлении Юлии Скрипаль и убийстве Николая Глушкова

 (43)
rus.delfi.ee
EST
Skripal
SkripalFoto: DANIEL LEAL-OLIVAS, AFP/Scanpix

Следственный комитет России возбудил уголовные дела об отравлении Юлии Скрипаль в британском Солсбери и об убийстве Николая Глушкова в Лондоне.

В случае Скрипаль дело возбуждено о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом, сообщает "Медуза".

Юлия Скрипаль — дочь Сергея Скрипаля, которая вместе со своим отцом была отравлена 4 марта нервно-паралитическим веществом. Британские следователи рассматривают в качестве основной версии преступления попытку российский служб убить Скрипаля — бывшего офицера ГРУ, который шпионил в пользу Лондона.


Николай Глушков — друг и деловой партнер российского предпринимателя Бориса Березовского. Глушкова нашли мертвым 13 марта. Британское следствие рассматривает самоубийство в качестве основной версии случившегося.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии