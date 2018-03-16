Следственный комитет России возбудил дела об отравлении Юлии Скрипаль и убийстве Николая Глушкова

Следственный комитет России возбудил уголовные дела об отравлении Юлии Скрипаль в британском Солсбери и об убийстве Николая Глушкова в Лондоне.
В случае Скрипаль дело возбуждено о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом, сообщает "Медуза".
Юлия Скрипаль — дочь Сергея Скрипаля, которая вместе со своим отцом была отравлена 4 марта нервно-паралитическим веществом. Британские следователи рассматривают в качестве основной версии преступления попытку российский служб убить Скрипаля — бывшего офицера ГРУ, который шпионил в пользу Лондона.
Николай Глушков — друг и деловой партнер российского предпринимателя Бориса Березовского. Глушкова нашли мертвым 13 марта. Британское следствие рассматривает самоубийство в качестве основной версии случившегося.