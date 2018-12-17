Следователи ищут правых радикалов в полиции Франкфурта-на-Майне
Адвокату, представлявшей интересы жертв неонацистской группировки NSU, поступили письменные угрозы. Возможно, за этим стоит праворадикальная ячейка во франкфуртской полиции.
Адвокату, представлявшей интересы жертв неонацистской группировки NSU, поступили письменные угрозы. Возможно, за этим стоит праворадикальная ячейка во франкфуртской полиции.
Расследование по делу о возможной праворадикальной ячейке в полиции Франкфурта-на-Майне начато ведомством уголовной полиции (LKA) федеральной земли Гессен. Следователям поручено проверить возникшие подозрения, сообщает в воскресенье, 16 декабря, немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
На то, что среди франкфуртских полицейских может действовать праворадикальная ячейка, в полиции Гессена обратили внимание лишь после обнародования в СМИ информации о письменных угрозах, присланных адвокату Седе Басай-Йылдыз еще в августе. В послании содержались оскорбления в ее адрес и прямая угроза убить ее дочь.
В послании также упоминался тогдашний подзащитный адвоката 42-летний Сами А. — предполагаемый экс-охранник лидера "Аль-Каиды" Усамы бин Ладена, в июле экстрадированный из ФРГ в Тунис. Анонимные послания были подписаны аббревиатурой "NSU 2.0", отсылающей к неонацистской группировке "Национал-социалистическое подполье" (NSU), суд по делу которой завершился в июле 2018 года. В этом процессе Басай-Йылдыз представляла интересы жертв группировки.
Адвокат подала заявление в полицию Франкфурта и неоднократно пробовала узнать, должна ли быть взята под охрану ее семья. Однако в полиции отказывались дать ей необходимую информацию.
О том, что следы авторов послания ведут в саму полицию, она узнала лишь "после того, как об этом сообщила пресса". В данный момент подозреваются пять полицейских из Франкфурта, но в полиции Гессена не исключают, что случай может приобрести "гораздо большие масштабы".
На счету группировки NSU 10 убийств, 2 теракта и 15 разбойных нападений. Суд по этому делу длился 5 лет.
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