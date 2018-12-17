Следователи ищут правых радикалов в полиции Франкфурта-на-Майне

Расследование по делу о возможной праворадикальной ячейке в полиции Франкфурта-на-Майне начато ведомством уголовной полиции (LKA) федеральной земли Гессен. Следователям поручено проверить возникшие подозрения, сообщает в воскресенье, 16 декабря, немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

На то, что среди франкфуртских полицейских может действовать праворадикальная ячейка, в полиции Гессена обратили внимание лишь после обнародования в СМИ информации о письменных угрозах, присланных адвокату Седе Басай-Йылдыз еще в августе. В послании содержались оскорбления в ее адрес и прямая угроза убить ее дочь.

В послании также упоминался тогдашний подзащитный адвоката 42-летний Сами А. — предполагаемый экс-охранник лидера "Аль-Каиды" Усамы бин Ладена, в июле экстрадированный из ФРГ в Тунис. Анонимные послания были подписаны аббревиатурой "NSU 2.0", отсылающей к неонацистской группировке "Национал-социалистическое подполье" (NSU), суд по делу которой завершился в июле 2018 года. В этом процессе Басай-Йылдыз представляла интересы жертв группировки.

Адвокат подала заявление в полицию Франкфурта и неоднократно пробовала узнать, должна ли быть взята под охрану ее семья. Однако в полиции отказывались дать ей необходимую информацию.

О том, что следы авторов послания ведут в саму полицию, она узнала лишь "после того, как об этом сообщила пресса". В данный момент подозреваются пять полицейских из Франкфурта, но в полиции Гессена не исключают, что случай может приобрести "гораздо большие масштабы".

На счету группировки NSU 10 убийств, 2 теракта и 15 разбойных нападений. Суд по этому делу длился 5 лет.