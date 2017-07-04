Следователь установил, почему берлинского террориста не арестовали до теракта

За несколько месяцев до трагедии полиция Берлина должна была сообщить прокуратуре, что Анис Амри торговал наркотиками. Но один из комиссаров затягивал с отчетом по Амри, а после теракта подделал его.

Сотрудники земельного ведомства по уголовным делам Берлина своевременно не составили уведомление в прокуратуру о том, что уроженец Туниса Анис Амри торговал наркотиками. По этой причине Амри не был задержан, а спустя несколько месяцев совершил теракт в столице Германии. Такой вывод в промежуточном отчете для берлинского парламента указал в понедельник, 3 июля, следователь по особо важным делам Бруно Йост (Bruno Jost).

По сведениям Йоста, старшему комиссару отдела по защите государственного строя Л. еще в августе 2016 года было поручено обобщить сведения о том, что Амри торгует наркотиками. После этого Л. должен был составить уведомление в прокуратуру. Наблюдение за Амри велось вплоть до июля, а надзор за его средствами связи продолжался до сентября. Если бы в прокуратуру поступило сообщение из земельного ведомства по уголовным делам, она выдала бы ордер на арест тунисца или, как минимум, распорядилась продлить наблюдение за ним, утверждает Бруно Йост.

Десятистраничный отчет об Анисе Амри был подготовлен только 4 ноября. Подготовившая его комиссар В., посовещавшись с коллегами-следователями из отдела по борьбе с наркотиками, пришла к выводу, что Амри с полным основанием подозревается в организованном сбыте наркотических веществ. Но и после этого прокуратуру о подозрениях в отношении Амри не известили по неустановленным причинам.

Подделанный отчет

Когда уже после теракта прокуратура повторно запросила отчет по Амри, старший комиссар Л. передал ей фальсифицированную версию ноябрьского документа, датированную задним числом. В подделанном отчете вместо 72 протоколов наблюдения были оставлены лишь 6, причем "ни о чем не говорящих", а имена сообщников Амри, с которыми тот занимался наркоторговлей, были и вовсе удалены. В результате речь шла лишь об мелкой торговле. "Предположительно старший комиссар хотел тем самым сокрыть собственные упущения", — предположил следователь по особо важным делам Йост.

19 декабря 2016 года Анис Амри направил грузовик в толпу людей на рождественской ярмарке в центре Берлина. В результате теракта погибли 12 человек, около 50 были ранены. Амри был объявлен в международный розыск и 23 декабря убит в Милане в ходе перестрелки с полицейскими. Вскрытие показало, что Амри регулярно употреблял кокаин и гашиш. "Мы не можем утверждать наверняка, но допускаем, что в день преступления он был под наркотиками", — сообщил представитель миланской прокуратуры Альберто Нобили.