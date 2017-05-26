Следователь по делу Магнитского заочно арестован в Великобритании

Высокий суд Великобритании заочно арестовал бывшего следователя МВД РФ Павла Карпова, занимавшегося делом умершего в СИЗО Сергея Магнитского, за невыполнение решения суда о выплате компенсации в размере 650 тысяч фунтов стерлингов фонду Hermitage Capital и неуважение к суду, говорится в сообщении проекта Law and order in Russia в пятницу.

"Судья Высокого суда Великобритании — мистер Хэддон-Кейв — выдал ордер на заочный арест бывшего следователя МВД России майора Павла Карпова, связанного с расследованием дела Сергея Магнитского, за неповиновение и неуважение к суду", — говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что ордер на арест был выдан после того, как Карпов не исполнил вынесенное судом решение о выплате 650 тыс. фунтов стерлингов компенсации судебных издержек фонду Hermitage Capital по делу о защите чести и достоинства в 2013 году.

"В сентябре 2016 года Карпов был обвинен в неуважении к Верховному суду Великобритании. В его отношении был вынесен приговор с отсрочкой в три месяца. После того, как Карпов не прибыл на очередное слушание в декабре, сегодня судья выдал ордер на его арест", — говорится в сообщении.

"Этот ордер означает, что Карпов будет арестован, как только ступит на землю Великобритании", — приводятся в сообщении слова Уильяма Браудера — главы фонда "Справедливость для Сергея Магнитского".

Позиция Карпова

Со своей стороны Карпов, комментируя решение суда, заявил "Интерфаксу": "Это очередное проявление процессуального бессилия Браудера (сооснователь Hermitage Capital Уильям Браудер — ИФ), он требует деньги за судебный процесс, участвовать в котором он сам отказался, побоявшись претерпеть фиаско".

"Браудер не смог в лондонском суде доказать основное обвинение в убийстве Магнитского, на котором строится вся его международная антироссийская клеветническая кампания", — сказал бывший полицейский.

Он напомнил, что четыре года назад Тверской суд приговорил Браудера к девяти годам лишения свободы за мошеннические схемы, Мещанский суд признал все его слова в отношении Карпова клеветой и в дальнейшем Мосгорсуд взыскал с него и его коллег 8 млн рублей в пользу экс-следователя, "а теперь и с треском проигранный многолетний процесс в США в отношении компании "Превезон"".

"Все продолжатели его информационной кампании также ответят или уже ответили за свои слова. Решением Пресненского суда высказывания бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова признаны клеветой, а Навальный (оппозиционер Алексей Навальный — ИФ) в настоящее время является обвиняемым по уголовному делу о клевете", — сказал Карпов.

По его словам, арест в отношении него действует только на территории Великобритании, которая уже давно ввела в отношении него и ряда граждан России санкции. "В ближайшее время я туда ехать не планировал", — сказал Карпов.

В сентябре прошлого года Верховный суд Великобритании заочно приговорил Карпова к трем месяцам тюрьмы за отказ дать показания суду.

Смерть Магнитского и обвинения в клевете

Как сообщалось, 16 ноября 2009 года в московском следственном изоляторе умер сотрудник инвестфонда Hermitage Capital, партнер британской юридической фирмы Firestone Duncan Ltd. Сергей Магнитский, арестованный по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Коллеги Магнитского Браудер и глава Firestone Джемисон Файерстоун заявили тогда, что Магнитский был арестован после того, как вскрыл коррупционные схемы, к которым причастны некоторые чиновники и сотрудники МВД, в том числе Карпов.

В свою очередь принимавший участие в расследовании одного из уголовных дел, связанных с инвестфондом, Карпов добивался сатисфакции в судах в России и Великобритании, требуя прекратить распространение недостоверной информации и взыскать с Браудера, Файерстоуна и компаний Hermitage компенсацию за клевету.

4 июня прошлого года Мосгорсуд постановил взыскать с фонда Hermitage Capital, Браудера и Файерстоуна 8 млн рублей в пользу Карпова по его иску о защите чести и достоинства.

"Списки Магнитского" и приговор Браудеру

В 2012 году президент США Барак Обама подписал так называемый "закон Магнитского". Закон предусматривает визовые и финансовые санкции в отношении российских чиновников, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти Магнитского и к другим нарушениям прав человека. В список включен и Карпов.

11 июля 2013 года Тверской суд Москвы заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения по делу о неуплате налогов на сумму более 522 млн рублей путем фальсификации налоговых деклараций и незаконного использования льгот, предназначенных для инвалидов. В этом же преступлении суд признал виновным и покойного Магнитского. Через две недели после этого Россия объявила Браудера в международный розыск.

2 апреля 2014 года Европарламент одобрил так называемый "список Магнитского", в который вошли 32 россиянина, в том числе Карпов, и призвал запретить им въезд в ЕС, заморозить их счета, а также счета членов семей лиц, внесенных в список.