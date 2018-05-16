Скрипаль не отказывался от российского гражданства: новые подробности отравления в Солсбери

Захарова отметила, что в России должны быть уверены в благополучии российских граждан. Она также добавила, что заявления британской стороны Москву не удовлетворяют. ”Через наше посольство в Лондоне мы будем продолжать требовать возможности лично пообщаться со Скрипалями. Если они не нуждаются в нашей помощи, пусть британская сторона даст им возможность сказать об этом лично”, — сообщила Захарова.

По мнению представителя МИД, в данный момент сложившаяся ситуация похожа на похищение британскими властями двух граждан России.

Ранее, 14 мая, племяннице Сергея Скрипаля Виктории во второй раз отказали в выдаче визы в Великобританию. Ситуацию объяснил посол России в Лондоне Александр Яковенко по итогам встречи с группой парламентариев Великобритании.

”У нас возможности повлиять на ситуацию с выдачей визы Виктории Скрипаль нет… Сейчас спецслужбы Британии взяли курс на то, чтобы оградить Юлию Скрипаль от всех контактов с кем-либо. Мы не имеем возможности ни услышать ее голос, ни поговорить по телефону, ни встретиться. Она, по существу, как и ее отец, полностью изолирована. Конечно, если она будет встречаться со своей сестрой, эта стройная линия изоляции просто рассыплется на глазах. Отсюда и нежелание выдавать визу под надуманным предлогом, это тоже факт жизни, часть большой политики, которую сегодня проводит британское правительство в отношении Скрипалей”, — отметил посол.

Виктория также заявляла, что в случае повторного отказа в визе со стороны Великобритании она обратится к генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

Племянница Сергея Скрипаля уже давно пытается установить связь с родственниками, однако 11 апреля Юлия Скрипаль, дочь экс-полковника ГРУ, которая была отравлена вместе с ним, якобы попросила свою двоюродную сестру Викторию не пытаться связаться с ней.

Это было написано в заявлении от имени Юлии, которое опубликовано на сайте полиции Лондона.

”Я благодарю мою двоюродную сестру Викторию за заботу о нас, но прошу, чтобы она не приезжала к нам и не пыталась связаться с нами в течение некоторого времени. Ее мнение и заключения — не мои и не моего отца”, — сообщается в тексте заявления.

Посольство России в Лондоне разместило на своем сайте официальный комментарий в связи с публикацией данного заявления. ”С интересом ознакомились с опубликованным на сайте Скотленд-Ярда заявлением якобы от имени Юлии Скрипаль. Если все изложенное в нем — правда, остается только порадоваться за нашу соотечественницу. Однако в условиях невозможности убедиться в этом на практике публикация лондонской полиции вызывает больше вопросов, чем ответов”, — написано в тексте комментария.

Данное послание вызвало опасения посольства РФ. Там предположили, что девушка может находиться в изоляции. В частности, российские дипломаты обратили внимание на то, что текст написан так, ”чтобы подкрепить официальные заявления британских властей и одновременно исключить любую возможность контакта Юлии с внешним миром”. Это и стало причиной сомнений в том, что ”заявление действительно исходит от Юлии”.