16.05.2018, 17:22

Скрипаль не отказывался от российского гражданства: новые подробности отравления в Солсбери

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Gazeta.ru
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Sergei Skripal
Sergei SkripalFoto: Stringer, REUTERS

Российским дипломатам по-прежнему отказывают в предоставлении подробностей дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери. Официальный представитель МИДа Мария Захарова называет происходящее похищением наших граждан. Выйти на контакт с Сергеем и Юлией Скрипалями до сих пор не удается даже их родственнице Виктории, которой уже во второй раз отказали в британской визе.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который был отравлен в Великобритании, не отказывался от российского гражданства. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

”Сергей Скрипаль российского гражданства не лишен, и добровольно из него, как мы понимаем, не выходил. Он имеет полное право на общение с российскими консулами, как и Россия имеет полное право на общение с ним”, — подчеркнула она.

Захарова отметила, что в России должны быть уверены в благополучии российских граждан. Она также добавила, что заявления британской стороны Москву не удовлетворяют. ”Через наше посольство в Лондоне мы будем продолжать требовать возможности лично пообщаться со Скрипалями. Если они не нуждаются в нашей помощи, пусть британская сторона даст им возможность сказать об этом лично”, — сообщила Захарова.

По мнению представителя МИД, в данный момент сложившаяся ситуация похожа на похищение британскими властями двух граждан России.

Ранее, 14 мая, племяннице Сергея Скрипаля Виктории во второй раз отказали в выдаче визы в Великобританию. Ситуацию объяснил посол России в Лондоне Александр Яковенко по итогам встречи с группой парламентариев Великобритании.

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”У нас возможности повлиять на ситуацию с выдачей визы Виктории Скрипаль нет… Сейчас спецслужбы Британии взяли курс на то, чтобы оградить Юлию Скрипаль от всех контактов с кем-либо. Мы не имеем возможности ни услышать ее голос, ни поговорить по телефону, ни встретиться. Она, по существу, как и ее отец, полностью изолирована. Конечно, если она будет встречаться со своей сестрой, эта стройная линия изоляции просто рассыплется на глазах. Отсюда и нежелание выдавать визу под надуманным предлогом, это тоже факт жизни, часть большой политики, которую сегодня проводит британское правительство в отношении Скрипалей”, — отметил посол.

Виктория также заявляла, что в случае повторного отказа в визе со стороны Великобритании она обратится к генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

Племянница Сергея Скрипаля уже давно пытается установить связь с родственниками, однако 11 апреля Юлия Скрипаль, дочь экс-полковника ГРУ, которая была отравлена вместе с ним, якобы попросила свою двоюродную сестру Викторию не пытаться связаться с ней.

Это было написано в заявлении от имени Юлии, которое опубликовано на сайте полиции Лондона.

”Я благодарю мою двоюродную сестру Викторию за заботу о нас, но прошу, чтобы она не приезжала к нам и не пыталась связаться с нами в течение некоторого времени. Ее мнение и заключения — не мои и не моего отца”, — сообщается в тексте заявления.

Посольство России в Лондоне разместило на своем сайте официальный комментарий в связи с публикацией данного заявления. ”С интересом ознакомились с опубликованным на сайте Скотленд-Ярда заявлением якобы от имени Юлии Скрипаль. Если все изложенное в нем — правда, остается только порадоваться за нашу соотечественницу. Однако в условиях невозможности убедиться в этом на практике публикация лондонской полиции вызывает больше вопросов, чем ответов”, — написано в тексте комментария.

Данное послание вызвало опасения посольства РФ. Там предположили, что девушка может находиться в изоляции. В частности, российские дипломаты обратили внимание на то, что текст написан так, ”чтобы подкрепить официальные заявления британских властей и одновременно исключить любую возможность контакта Юлии с внешним миром”. Это и стало причиной сомнений в том, что ”заявление действительно исходит от Юлии”.

В диппредставительстве также подчеркнули, что никто из цитируемых как в российской, так и в британской прессе близких и родственников Скрипалей не подтверждает слов Юлии о доступе к друзьям и семье. В посольстве также удивились тому, что тезис ”никто не говорит от моего имени” упоминается в заявлении, которое не произносится самой Юлией, например, на камеру, а размещается на сайте Скотленд-Ярда”.

”Иными словами, опубликованный документ лишь укрепляет опасения, что мы имеем дело с насильственной изоляцией российской гражданки.

Если британские власти хотят убедить общественность в обратном, им надлежит срочно предъявить наглядные доказательства того, что с Юлией все хорошо и она не лишена свободы”, — заключили дипломаты.

Отравление Сергея и Юлии Скрипалей было совершено четвертого марта в городе Солсбери. В преступлении против семьи экс-полковника ГРУ британская сторона обвинила Москву, однако Россия категорически отвергла эти обвинения.

После совершения покушения сообщалось, что следы нервно-паралитического вещества, которым были отравлены Скрипалей, были найдены в ресторане Zizzi в британском городе Солсбери. Позже, 22 марта экспертами военной лаборатории в Портон-Даун было установлено, что вещество, которое использовалось при отравлении, являлось частью группы ”Новичок”. Об этом официально объявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Напомним, что Сергей Скрипаль, экс-полковник запаса ГРУ, в данный момент проживает в Великобритании. После того, как ушел в отставку из ГРУ в 1999 году, он до 2004 года работал в структуре МИД, пока в 2004 году не был осужден за шпионаж в пользу британской стороны. Скрипаль признал вину и сообщил, что за информацию о российских разведчиках получил от Великобритании более $100 тыс. В 2006 году был приговорен к 13 годам лишения свободы, но в 2010 году был помилован, после чего и переехал в Соединенное королевство, где ему предоставили политическое убежище.

Дочь Юлия жила с ним в течении нескольких лет, пока в 2014 году не вернулась в Москву. С тех пор она регулярно навещает отца.

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