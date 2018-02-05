СКР сообщил о задержании председателя и членов правительства Дагестана

Следствие по уголовному делу о хищении бюджетных средств в Дагестане задержало ряд высокопоставленных чиновников, в том числе главу правительства республики Абдусамада Гамидова, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

"В рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств Республики Дагестан задержаны члены регионального правительства", — сказала Петренко в понедельник "Интерфаксу".

По ее словам, в рамках расследования следователями была установлена причастность к совершению хищения путем мошенничества временно исполняющего обязанности председателя правительства республики Абдусамада Гамидова, врио заместителей председателя правительства Республики Дагестан Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова и иных лиц.

"В ходе обысков у Гамидова изъят золотой пистолет ТТ, пистолеты "Беретта", ПМ и два автомата Калашникова, а также боеприпасы", — сказала Петренко.

В свою очередь, осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что четверо высокопоставленных чиновников Дагестана этапируют в Москву. "Всех четверых фигурантов дела доставят в Москву для проведения дальнейших следственных действий", — сказал собеседник агентства.

По данным информированного источника "Интерфакса", следствие намерено в ближайшее время направить в Басманный суд ходатайство о заключении чиновников под стражу.

Антикоррупционная операция в Дагестане

Ранее в понедельник осведомленный источник сообщил "Интерфаксу" о крупномасштабной антикоррупционной операции в Дагестане, в ходе которой, по его данным, на допрос были доставлены семь высокопоставленных республиканских чиновников, включая врио председателя правительства Абдусамада Гамидова, его заместителей — вице-премьеров Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также глав нескольких районов Дагестана.

21 января по обвинению в земельных махинациях на сумму более 80 млн рублей был арестован мэр Махачкалы Муса Мусаев. 26 января Ессентукский городской суд по ходатайству следствия временно отстранил Мусаева от занимаемой должности. В настоящее время он находится в СИЗО во Владикавказе.

В конце января Дагестан с проверками прибыла спецкомиссия в составе представителей прокуратуры, МВД и ФСБ во главе с заместителем генерального прокурора России Иваном Сыдоруком.

1 февраля сотрудники правоохранительных органов провели обыски в администрации Табасаранского района Дагестана.

2 февраля Советский суд Махачкалы арестовал на 10 суток главного архитектора города Магомедрасула Гитинова, который был задержан по делу о превышении должностных полномочий.