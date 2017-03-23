Скотленд-ярд назвал имя нападавшего у британского парламента

Мужчину, напавшего на прохожих и полицейских в центре Лондона в среду, звали Халид Масуд, заявил официальный представитель Скотленд-ярда на брифинге.



По информации полицейских, Масуду было 52 года, он был уроженцем английского графства Кент. Масуд был известен полиции — в прошлом его признавали виновным в избиении и незаконном хранении оружия.

В результате нападения у зданий парламента в Лондоне в среду погибли четыре человека, включая самого Масуда, по меньшей мере 40 человек ранены, из них семеро находятся в критическом состоянии.



Днем 22 марта в 14:40 по местному времени (17:40 по Москве) мужчина за рулем автомобиля преднамеренно заехал на тротуар на Вестминстерском мосту и стал давить прохожих.



Затем он свернул к зданию британского парламента, врезался в ограду Вестминстерского дворца, выскочил из машины с ножом и набросился с ножом на безоружного полицейского. Вооруженный полицейский наряд застрелил нападавшего.