Скотланд-Ярд подозревает двух мужчин в отравлении Скрипалей

Подозреваемые тесно связаны с Россией, полагает британская полиция. Они покинули Великобританию в течение суток после покушения на Скрипалей.

Британская полиция подозревает двух мужчин в покушении на российского экс-агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, совершенном 4 марта в городе Солсбери с помощью боевого нервно-паралитического вещества. Следствие считает, что эти два ключевых подозреваемых почти наверняка имеют тесную связь с Россией, сообщила во вторник, 3 июля, британская газета The Sun. Как полагает полиция, оба покинули Великобританию в течение 24 часов после покушения и сейчас находятся в России под защитой президента РФ Владимира Путина.