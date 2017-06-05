Скотланд-Ярд назвал имена двух лондонских террористов

Одним из террористов, устроивших атаку в Лондоне вечером 3 мая, был 27-летний Хурам Шазад Бутт, другим — 30-летний Рашид Редуан. Об этом сообщает Скотланд-Ярд на своей странице в Twitter.

Как уточняет Reuters, Бутт — выходец из Пакистана, получивший британский паспорт. Ранее он уже попадал в поле зрения спецслужб, в частности, контрразведки, однако указаний на то, что он готовит террористическую атаку, не было.

Как пояснили следователи, второй преступник — Редуан — полиции известен не был. Работа по идентификации третьего участника атаки продолжается.

Ранее 5 июня сообщалось, что следователи, работающие по делу о теракте в Лондоне, установили личности всех нападавших.

Вечером 3 июня трое мужчин ”южной внешности”, как описали их очевидцы, на микроавтобусе наехали на пешеходов около Лондонского моста, затем добрались до рынка Боро, где вышли из машины и с ножами напали на прохожих.

Жертвами этой атаки стали семь человек, 48 получили ранения. Злоумышленники, совершившие нападение, были застрелены сотрудниками правоохранительных органов.