"Скоро выйду и помогу вам в магазине": блокированные в тайской пещере дети написали родным

Об опасности подводного перемещения даже для опытных дайверов говорит гибель одного из спасателей — 38-летний офицер ВМС Таиланда Самарн Кунан утонул на 13-й день операции, потеряв сознание на обратном пути из пещеры, куда он доставил школьникам кислородные баллоны.

Спасатели пытались провести в пещеру телефонную линию, чтобы дети могли поговорить с родителями, но вода повредила кабель, передает The Guardian. В результате школьники и тренер написали, а спасатели передали их родственникам письма.

Многие дети просят родителей не сильно переживать за них и рассказывают, что бы они хотели съесть, когда выйдут из пещеры. "Не волнуйтесь, что я пропустил две недели, я скоро выйду и помогу вам в магазине", — написал родным один из мальчиков. "Я в порядке, но немного холодно, не волнуйтесь и не забывайте про мой день рождения", — написал другой мальчик. В свою очередь, 25-летний тренер извинился перед родителями детей за эту ситуацию и пообещал, что не оставит своих подопечных и будет заботиться до конца.

Напомним, школьники в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер уже две недели находятся в этой пещере на севере Таиланда. Они были обнаружены спасателями 3 июля. Дайверы принесли им еду, лекарства, согревающие материалы и запасы кислорода в баллонах.

По оценке медиков, состояние всех ребят сейчас удовлетворительное, хотя многие из них ослаблены. При этом у трех человек, включая тренера, обнаружены признаки заражения из-за неблагоприятной среды внутри пещеры. Однако, согласно данным экспертов, оно пока не представляет опасности для их здоровья, передает ТАСС.

В любом случае, в таком состоянии преодолевать путь к выходу, где предстоит как минимум часовое подводное погружение, крайне опасно, пишет BBC со ссылкой на заявления местных чиновников и спасателей.