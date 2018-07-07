07.07.2018, 13:05

"Скоро выйду и помогу вам в магазине": блокированные в тайской пещере дети написали родным

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NEWSru.com
EST 7
Tai sukeldujad
Tai sukeldujadFoto: Ye Aung Thu, AFP

Спасатели пробурили более 100 отверстий в поверхности пещеры Кхао Луанг в Таиланде, пытаясь добраться до 12 школьников из футбольной команды и их тренера, которые находятся там уже две недели. По словам бывшего губернатора провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакона, который продолжает руководить операцией, "некоторые отверстия достигают глубины 400 метров".

Однако через эти скважины спасателям до сих пор не удается выйти на местонахождение ребят, констатировал чиновник. Он пояснил, что у специалистов, работающих на месте, нет оборудования, которое могло бы точно определить, где находятся ребята и тренер, передает News18.com. Таким образом, этот способ эвакуации пока под вопросом.

Второй способ заключается в том, чтобы провести ребят к выходу через 4 километра полузатопленной пещеры. Как известно, все последние дни спасатели пытаются откачать воду из разных отсеков пещеры до такого уровня, чтобы ребятам не пришлось нырять с аквалангами. В одном из отделов это удалось сделать, но на пути к спасению все еще остаются затопленные участки, где нужно нырять. Власти опасаются, что дожди в ближайшие дни сведут на нет все предыдущие работы по откачке воды. Тогда детям и тренеру придется остаться в пещере еще на какое-то неопределенное время — возможно, месяцы до окончания сезона дождей.

Об опасности подводного перемещения даже для опытных дайверов говорит гибель одного из спасателей — 38-летний офицер ВМС Таиланда Самарн Кунан утонул на 13-й день операции, потеряв сознание на обратном пути из пещеры, куда он доставил школьникам кислородные баллоны.

Спасатели пытались провести в пещеру телефонную линию, чтобы дети могли поговорить с родителями, но вода повредила кабель, передает The Guardian. В результате школьники и тренер написали, а спасатели передали их родственникам письма.

Многие дети просят родителей не сильно переживать за них и рассказывают, что бы они хотели съесть, когда выйдут из пещеры. "Не волнуйтесь, что я пропустил две недели, я скоро выйду и помогу вам в магазине", — написал родным один из мальчиков. "Я в порядке, но немного холодно, не волнуйтесь и не забывайте про мой день рождения", — написал другой мальчик. В свою очередь, 25-летний тренер извинился перед родителями детей за эту ситуацию и пообещал, что не оставит своих подопечных и будет заботиться до конца.

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Напомним, школьники в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер уже две недели находятся в этой пещере на севере Таиланда. Они были обнаружены спасателями 3 июля. Дайверы принесли им еду, лекарства, согревающие материалы и запасы кислорода в баллонах.

По оценке медиков, состояние всех ребят сейчас удовлетворительное, хотя многие из них ослаблены. При этом у трех человек, включая тренера, обнаружены признаки заражения из-за неблагоприятной среды внутри пещеры. Однако, согласно данным экспертов, оно пока не представляет опасности для их здоровья, передает ТАСС.

В любом случае, в таком состоянии преодолевать путь к выходу, где предстоит как минимум часовое подводное погружение, крайне опасно, пишет BBC со ссылкой на заявления местных чиновников и спасателей.

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