"Скоро выйду и помогу вам в магазине": блокированные в тайской пещере дети написали родным

Спасатели пробурили более 100 отверстий в поверхности пещеры Кхао Луанг в Таиланде, пытаясь добраться до 12 школьников из футбольной команды и их тренера, которые находятся там уже две недели. По словам бывшего губернатора провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакона, который продолжает руководить операцией, "некоторые отверстия достигают глубины 400 метров".
Однако через эти скважины спасателям до сих пор не удается выйти на местонахождение ребят, констатировал чиновник. Он пояснил, что у специалистов, работающих на месте, нет оборудования, которое могло бы точно определить, где находятся ребята и тренер, передает News18.com. Таким образом, этот способ эвакуации пока под вопросом.
Второй способ заключается в том, чтобы провести ребят к выходу через 4 километра полузатопленной пещеры. Как известно, все последние дни спасатели пытаются откачать воду из разных отсеков пещеры до такого уровня, чтобы ребятам не пришлось нырять с аквалангами. В одном из отделов это удалось сделать, но на пути к спасению все еще остаются затопленные участки, где нужно нырять. Власти опасаются, что дожди в ближайшие дни сведут на нет все предыдущие работы по откачке воды. Тогда детям и тренеру придется остаться в пещере еще на какое-то неопределенное время — возможно, месяцы до окончания сезона дождей.