Скончавшаяся в Эймсбери британка распылила флакон с "Новичком" на запястья

Британка Дон Стерджесс отравилась в Эймсбери после того, как распылила из флакона из-под духов на оба свои запястья жидкость, содержащую нервно-паралитическое вещество, сообщает в среду газета Daily Mail.

По словам друга девушки Чарли Роули, который также подвергся воздействию отравляющего вещества и находится в данный момент в стабильно тяжелом состоянии в больнице, он не помнит, где именно они нашли этот флакон из-под духов.

Однако, как отмечает издание, предполагается, что они обнаружили его недалеко от того места, где отравились экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери.

"Мой брат рассказал мне, что он помнит, как Дон распылила парфюм на оба запястья", — сообщил брат пострадавшего Мэттью Роули. Он отметил, что его брат почти ничего не помнит по поводу того, что произошло уже после того, как она распылила вещество из флакона.

"Он упомянул и то, что помнит о том, что от парфюма исходил странный запах аммиака", — добавил Роули.

По его словам, пока неизвестно, подвергся ли его брат прямому воздействию вещества или же отравился после контакта с Стерджесс.

"Этот случай пагубно повлиял на его память, но с каждым днем он начинает все больше и больше вспоминать", — подчеркнул брат Роули.