14.06.2018, 11:12

Скончался Станислав Говорухин

 (80)
Интерфакс
EST 63
Stanislav Govoruhhin ja Lembit Ulfsak
Stanislav GovoruhhinFoto: Rauno Volmar

Российский режиссер Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"В 10:37 в санатории Барвиха после тяжелой и продолжительной болезни скончался, ушел из жизни Станислав Сергеевич Говорухин", — сказал Володин.

"Он боролся до конца с болезнью, но она его победила", — сказал председатель Госдумы.

Депутаты минутой молчания почтили память своего коллеги, занимавшего до последнего времени пост главы комитета по культуре.

В среду 13 июня источник сообщил, что Говорухин в тяжелом состоянии госпитализирован в Центральную клиническую больницу.

Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники Пермского края. Окончил Казанский университет по специальности геолог, но работать по специальности не довелось.

В 1959 году Говорухин с друзьями открыл в Казани одну из первых в стране телестудий. В 1961 г. поступил на режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. После окончания начал работать на Одесской киностудии, позже — режиссером в киноконцерне "Мосфильм".

В качестве актера Говорухин снялся почти в 30 картинах, в том числе телевизионных.

Среди художественных фильмов, поставленных Говорухиным, широко известны такие ленты, как "Вертикаль", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину", "Место встречи изменить нельзя", "Артистка", "Россия, которую мы потеряли", "Конец прекрасной эпохи" и др.

Говорухин работал в кино также в качестве сценариста и продюсера.

В 1985 году активно включился в политическую деятельность. Выступал как публицист и общественный деятель. Начиная с 1993 года, избирался в Госдуму всех созывов.

На президентских выборах 2012 года возглавлял предвыборный штаб Владимира Путина.

В июне 2013 года стал одним из сопредседателей Общероссийского народного фронта.

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