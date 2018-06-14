Скончался Станислав Говорухин

Российский режиссер Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"В 10:37 в санатории Барвиха после тяжелой и продолжительной болезни скончался, ушел из жизни Станислав Сергеевич Говорухин", — сказал Володин.

"Он боролся до конца с болезнью, но она его победила", — сказал председатель Госдумы.

Депутаты минутой молчания почтили память своего коллеги, занимавшего до последнего времени пост главы комитета по культуре.

В среду 13 июня источник сообщил, что Говорухин в тяжелом состоянии госпитализирован в Центральную клиническую больницу.

Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники Пермского края. Окончил Казанский университет по специальности геолог, но работать по специальности не довелось.

В 1959 году Говорухин с друзьями открыл в Казани одну из первых в стране телестудий. В 1961 г. поступил на режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. После окончания начал работать на Одесской киностудии, позже — режиссером в киноконцерне "Мосфильм".

В качестве актера Говорухин снялся почти в 30 картинах, в том числе телевизионных.