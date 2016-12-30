Создатель "Киндер-сюрприза", итальянский изобретатель Уильям Салис ушел из жизни в возрасте 83 лет. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse.

Салис скончался в городе Павия на севере Италии.

Уильям Салис родился в 1933 году. В 1960 году он стал сотрудником итальянской компании — производителя шоколада Ferrero. Впоследствии он стал правой рукой владельца компании Микеле Ферреро.

Итальянец прославился, предложив спрятать небольшую игрушку в обычное шоколадное яйцо, которое покупатели обычно приобретали к Пасхе. "Киндер-сюрприз" поступил в продажу в 1974 году. За более чем 40 лет его производства были проданы миллиарды яиц с сюрпризом по всему миру.