26.07.2018, 21:33

Скончался советский и российский режиссер-документалист Игорь Беляев


Gazeta.ru
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Küünal kalmistul
Küünal kalmistulFoto: Argo Ingver

Советский и российский режиссер-документалист Игорь Беляев скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов.


”Да, Игорь Беляев скончался на 87-м году жизни. Прощание пройдет в субботу в доме кино”, — сообщили в пресс-службе.

Беляев родился 17 апреля 1932 года. Окончил юридический факультет МГУ имени Ломоносова и режиссерские курсы театрального училища имени Щукина. С 1955 года был ассистентом режиссера Московской студии научно-популярных фильмов, с 1968 года стал работать в ТО ”Экран”, которое позже возглавлял в течение 10 лет.

Режиссер создал более 100 фильмов, среди которых ”Обгоняющие время”, ”Шахтеры”, ”Егор Иваныч” и другие. Был членом союза журналистов СССР, академии Российского телевидения ”ТЭФИ”, киноакадемии ”Ника”.

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