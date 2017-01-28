Скончался солист ВИА ”Верасы” Александр Тиханович

Народный артист Белоруссии, участник известного во времена СССР вокально-инструментального ансамбля ”Верасы” Александр Тиханович скончался после долгой болезни на 65-м году жизни. Об этом сообщила дочь музыканта в своем инстаграме.
”Сегодня ночью не стало моего папы. Мы благодарим всех, кто на протяжении его удивительного жизненного пути был рядом. Благодарим всех, кто молился и поддерживал его в его последний и очень не простой год”, — написала она.
В последний год своей жизни артист тяжело болел.
Александр Тиханович родился 13 июля 1952 года в Минске. Окончил Белорусскую консерваторию, в 1973 году вошел в состав ВИА ”Верасы”, многие годы популярного на территории Советского Союза.
В ансамбле Тиханович познакомился с Ядвигой Поплавской, своей будущей женой. В 1989 году он вместе с Поплавской создали Театр песни и творческую студию при нем, выпускниками которой были многие молодые белорусские исполнители.
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...Сегодня ночью не стало моего Папы...Мы благодарим всех, кто на протяжении его удивительного жизненного пути был рядом. Благодарим всех, кто молился и поддерживал его в его последний и очень не простой год. Я знаю, что он бы попросил поблагодарить всех вас за вашу любовь, которая была взаимной. Человек-Любовь, мой самый близкий, самый лучший, самый любимый. Мой Папа. Помолитесь о нем, чтобы его дорога к Богу, которую он искал и нашел завершилась Радостной Встречей. Пап, я люблю тебя, всегда. Царствие тебе Небесное, Пусть Боженька примет тебя в Своих самых Светлых селениях, где нет больше ни болезни, ни печали, но Жизнь и Любовь бесконечная.❤️ -- Reast in Peace, my love, my daddy❤️