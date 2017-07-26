Скончался режиссер Александр Столяров

Режиссер, сценарист и писатель Александр Столяров скоропостижно скончался на 58-м году жизни, сообщает Союз кинематографистов на своем сайте, передает Gazeta.ru.

За 20 лет работы в кино Столяров снял более 100 документальных и художественных картин. Он был номинантом премий ”Ника” и ”ТЭФИ”.

Два года назад был выпущен сборник его лучших рассказов ”Неправильная сказка”.

”Светлый, добрый, с удивительно самобытным талантом — таким запомнится коллегам и зрителям Александр Столяров”, — говорится в сообщении.

Прощание состоится 27 июля в Москве.