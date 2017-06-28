Скончался писатель Майкл Бонд, автор книг о медвежонке Паддингтоне

Английский писатель и сценарист Майкл Бонд, автор серии книг о медвежонке Паддингтоне, скончался в возрасте 91 года. Как сообщает его издатель Harper Collins, писатель умер в своем доме в Лондоне после непродолжительной болезни.

Писать рассказы Майкл Бонд начал в 1945 году, первый из них был опубликован в журнале London Opinion. Первую свою книгу писатель издал в 1958 году, это и был рассказ про медвежонка Паддингтона. Тогда Бонд работал телеоператором на Би-би-си.

С тех пор Бонд написал еще 19 книг о Паддингтоне.

В 1997 году он получил Орден Британской империи за вклад в детскую литературу.

Первая книга о медвежонке Паддингтоне была переведена более чем на 30 языков мира. Ее герой — медвежонок, который приплыл из Дремучего Перу в Англию. Его история начинается на Паддингтонском вокзале в Лондоне, недалеко от которого долгое время жил сам Бонд.

Медвежонок стоит и ждет, пока кто-нибудь обратит на него внимание. Его замечают мистер и миссис Браун, которые решают забрать его домой.

В радиоинтервью Би-би-си в декабре 2014 года Майкл Бонд рассказал, что он решил написать рассказ о Паддингтоне "просто для собственного удовольствия". Возвращаясь домой в канун Рождества 1956 года, он заметил в магазинной витрине одинокого плюшевого медвежонка и купил его для своей жены. Потом, сидя перед печатной машинкой, он смотрел на медвежонка и стал придумывать его историю. Так появился "Медвежонок по имени Паддингтон".

Последний рассказ из этой серии, "Звездный час Паддингтона", был опубликован в апреле этого года. Это коллекция писем, отправленных медвежонком своей тетушке Люси в Перу.

Книжки о Паддингтоне разошлись по миру общим тиражом более 35 млн экземпляров.

В 1975 году был снят мультипликационный сериал о медвежонке Паддингтоне.

В 2014 году режиссера Пол Кинг снял фильм "Приключения Паддингтона", кассовые сборы которого превысили 288 млн долларов.

В ноябре 2017 года должен выйти сиквел этого фильма.