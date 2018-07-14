14.07.2018, 09:40

Скончался Петр Офицеров, осужденный вместе с Навальным по делу "Кировлеса"

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NEWSru.com
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Aleksei Navalnõi ja Pjotr Ofitserov
Aleksei Navalnõi ja Pjotr Ofitserov Foto: SERGEI KARPUKHIN, REUTERS

В Москве скончался предприниматель Петр Офицеров - фигурант громкого уголовного дела "Кировлеса", по которому был также осужден оппозиционер Алексей Навальный.

"13 июля 2018 года ушел из жизни Петр Офицеров. О дате, времени, месте прощания семья Петра информирует всех сочувствующих позже", — написала на своей странице в Facebook его адвокат Светлана Давыдова в ночь на субботу. Ему было 43 года. У него осталось пятеро детей.

Первой о смерти Офицерова сообщила накануне в Twitter главный редактор журнала New Times Евгения Альбац. "Чудный, замечательный, добрейший человек, всегда готовый помочь, какой-то исключительной внутренней стойкости, мужества, убежденности. Как же мир обеднел без Пети Офицерова", — написала она.

Вместе с тем, какие-либо подробности она не стала уточнять. "Я не могу давать никакой информации, эту информацию надо получать только тогда, когда семья объявит", — сказала Альбац "Интерфаксу"

Ранее на этой неделе "Московский комсомолец" писал, что Офицеров был доставлен в одну из больниц в прошлое воскресенье днем из своего дома в поселении Первомайское в Новой Москве. Издание сообщало, что у него были зафиксированы сотрясение мозга и черепно-мозговая травма. По предварительным данным медиков, мужчина мог получить травмы во время припадка, писал "МК".

Перт Офицеров и Алексей Навальный были осуждены Ленинским судом Кирова 18 июля 2013 года за хищение 10 тысяч кубометров лесопродукции стоимостью 16 млн рублей к четырем и пяти годам лишения свободы соответственно. Позднее Кировский облсуд изменил приговор обоим, заменив реальное наказание условным сроком и штрафом в 500 тысяч рублей. Никто из фигурантов свою вину не признал.

Впоследствии защита осужденных обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой на нарушение права на справедливое судебное разбирательство. Страсбургский суд в опубликованном 23 февраля 2016 года решении встал на сторону заявителей, на основании чего Верховный суд РФ отменил приговор и отправил его на новое рассмотрение.

ТОП

В феврале 2017 года Офицеров и Навальный были повторно приговорены Ленинском районном суде Кирова к четырем и пяти годам соответственно с испытательным сроком 1,5 года. При этом текст приговора дословно, вплоть до опечаток, повторял текст приговора 2013 года.

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