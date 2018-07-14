Скончался Петр Офицеров, осужденный вместе с Навальным по делу "Кировлеса"

В Москве скончался предприниматель Петр Офицеров - фигурант громкого уголовного дела "Кировлеса", по которому был также осужден оппозиционер Алексей Навальный.

"13 июля 2018 года ушел из жизни Петр Офицеров. О дате, времени, месте прощания семья Петра информирует всех сочувствующих позже", — написала на своей странице в Facebook его адвокат Светлана Давыдова в ночь на субботу. Ему было 43 года. У него осталось пятеро детей.

Первой о смерти Офицерова сообщила накануне в Twitter главный редактор журнала New Times Евгения Альбац. "Чудный, замечательный, добрейший человек, всегда готовый помочь, какой-то исключительной внутренней стойкости, мужества, убежденности. Как же мир обеднел без Пети Офицерова", — написала она.

Вместе с тем, какие-либо подробности она не стала уточнять. "Я не могу давать никакой информации, эту информацию надо получать только тогда, когда семья объявит", — сказала Альбац "Интерфаксу"