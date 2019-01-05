Скончался Народный артист России Иван Бортник — Промокашка из "Место встречи изменить нельзя"

Причиной смерти врачи называют тромб.

Позже в пресс-службе театра на Таганке "Интерфаксу" сообщили, что прощание с Бортником состоится 8 января в театре на Таганке, где служил актер.

"Прощание пройдет 8 января в театре", — сказали в пресс-службе.

Похоронят артиста на Котляковском кладбище.

Иван Бортник родился 16 апреля 1939 года в Москве. В 1957 году поступил в ГИТИС на актерский факультет, но после перешел в театральное училище имени Щукина на курс Владимира Этуша. После окончания учебы Бортник был зачислен в Московский драматический театр имени Гоголя. В этом же году состоялся его дебют в кино — в фильме Всеволода Воронина "Исповедь".

В 1967 году Бортник перешел в труппу Театра на Таганке, где работал до настоящего момента.

Иван Бортник снялся почти в 30 фильмах, среди которых "Родня", "Место встречи изменить нельзя", "Зеркало для героя", а также "Служили два товарища", "Бумбараш", "Интервенция", "Капитан Немо", "Стрелы Робин Гуда", "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго".

В Театре на Таганке Бортник сыграл 16 ролей. Артист участвовал в таких постановках, как "Пугачёв", "На дне", "Борис Годунов", "Высоцкий".