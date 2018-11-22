22.11.2018, 07:00

Скончался начальник ГРУ Игорь Коробов

 (64)
Интерфакс
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Скончался начальник ГРУ Игорь Коробов
Igor Korobov (Foto: Wikimedia Commons / Vene kaitseministeerium, Георгий Долгопский)

Начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба РФ генерал-полковник Игорь Коробов скончался в среду, 21 ноября, после тяжелой и продолжительной болезни, сообщили "Интерфаксу" в Минобороны РФ.

"Руководство министерства обороны РФ, Генерального штаба Вооруженных сил РФ и Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ с глубоким прискорбием извещают, что 21 ноября 2018 года на 63-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Коробов Игорь Валентинович", — говорится в сообщении.

Коробов родился 3 августа 1956 года в городе Вязьме Смоленской области. В Вооружённых силах с 1973 года. После окончания с отличием лётного отделения Ставропольского высшего военного авиационного училища лётчиков и штурманов ПВО имени маршала авиации Судеца проходил военную службу в истребительном авиационном полку.

После окончания в 1985 году Военной академии Советской Армии проходил службу в организационных структурах ГРУ Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

Окончив Военную академию Генерального штаба, Коробов продолжил службу в органе внешней разведки военного ведомства на руководящих должностях.

В январе 2016 года указом президента Российской Федерации назначен начальником Главного разведывательного управления Генштаба — заместителем начальника Генштаба Вооруженных Сил РФ.

"Деятельность генерал-полковника Игоря Валентиновича Коробова в качестве руководителя российской военной разведки отмечена государственными наградами и высшей степенью отличия — званием Героя Российской Федерации", — сообщили в Минобороны РФ.

"Светлая память о прекрасном человеке, верном сыне России, патриоте Отечества генерал-полковнике Коробове Игоре Валентиновиче навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаем соболезнование родным и близким покойного", — отмечается в сообщении.

Согласно сайту Минобороны РФ, Коробов владел несколькими иностранными языками. У него остались жена и двое детей.

Как сообщалось, предшественник Коробова на посту начальника ГРУ — генерал-полковник Игорь Сергун скоропостижно скончался 3 января 2016 года.

Ранее сайт Минобороны РФ сообщал, что ГРУ добывает, анализирует, обобщает информацию о военно-политической обстановке, которая складывается вокруг России, прогнозирует её развитие, своевременно докладывает высшему политическому руководству РФ и командованию её Вооруженных сил о реальных и потенциальных угрозах национальным интересам и безопасности страны.

ГРУ, сообщал сайт Минобороны РФ, является практически единственной спецслужбой в мире, имеющей в своей структуре все известные в настоящее время виды и направления разведки, а "численность его центрального аппарата несравнимо меньше, чем у любой иностранной военной разведки; в этих условиях успешное решение поставленных задач обеспечивается, в первую очередь, высоким профессионализмом разведчиков".

Для решения специфических задач органы военной разведки имеют в своем составе подразделения как оперативные, так и технические, а также информационно-аналитические и обеспечивающие структуры. Они оснащены современными средствами, созданными на основе новейших достижений в области информационных, телекоммуникационных, космических технологий и инноваций.

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