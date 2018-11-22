Скончался начальник ГРУ Игорь Коробов

"Руководство министерства обороны РФ, Генерального штаба Вооруженных сил РФ и Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ с глубоким прискорбием извещают, что 21 ноября 2018 года на 63-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Коробов Игорь Валентинович", — говорится в сообщении.

Коробов родился 3 августа 1956 года в городе Вязьме Смоленской области. В Вооружённых силах с 1973 года. После окончания с отличием лётного отделения Ставропольского высшего военного авиационного училища лётчиков и штурманов ПВО имени маршала авиации Судеца проходил военную службу в истребительном авиационном полку.

После окончания в 1985 году Военной академии Советской Армии проходил службу в организационных структурах ГРУ Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

Окончив Военную академию Генерального штаба, Коробов продолжил службу в органе внешней разведки военного ведомства на руководящих должностях.

В январе 2016 года указом президента Российской Федерации назначен начальником Главного разведывательного управления Генштаба — заместителем начальника Генштаба Вооруженных Сил РФ.

"Деятельность генерал-полковника Игоря Валентиновича Коробова в качестве руководителя российской военной разведки отмечена государственными наградами и высшей степенью отличия — званием Героя Российской Федерации", — сообщили в Минобороны РФ.