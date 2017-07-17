Скончался лауреат ”Оскара” Мартин Ландау

Американский актер, лауреат "Оскара" Мартин Ландау скончался в возрасте 89 лет. Как передает The Los Angeles Times, со ссылкой на представителя актера, он умер в субботу в Медицинском центре Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе из-за "неожиданных осложнениий" во время госпитализации.

Ландау стал широко известен благодаря сериалам 1960-70 годов. В их числе — "Миссия невыполнима", за роль в которомактер получил "Золотой глобус". Среди других его известных работ — роли в фильмах "К северу через северо-запад" Альфреда Хичкока, "Космос: 1999", "Человек-паук", "Секретные материалы: Борьба за будущее".

Статуэтку Американской киноакадемии Ландау получил за роль актера Белы Лугоши в фильме Тима Бертона "Эд Вуд" в 1994 году.