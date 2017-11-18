Скончался культовый дизайнер Аззедин Алайя

Популярный французский дизайнер Аззедин Алайя скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщает телеграм-канал Super.

Аззедин Алайя родился в Тунисе в семье фермеров, передает "Лайф". Получив образование, он перебрался во Францию, где в 1970 году открыл свою собственную мастерскую одежды. Мировую славу Аззедин Алайя получил в 80-х годах благодаря идеальному крою и облегающим тканям, которые сравнивали со "второй кожей".

Клиентами Аззедина Алайя стали голливудские актеры, известные артисты, среди которых фигурировали имена Тины Тернер, Грейс Джонс и Мадонны.