18.11.2017, 16:08

Скончался культовый дизайнер Аззедин Алайя

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Скончался культовый дизайнер Аззедин Алайя
Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

Популярный французский дизайнер Аззедин Алайя скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщает телеграм-канал Super.

Аззедин Алайя родился в Тунисе в семье фермеров, передает "Лайф". Получив образование, он перебрался во Францию, где в 1970 году открыл свою собственную мастерскую одежды. Мировую славу Аззедин Алайя получил в 80-х годах благодаря идеальному крою и облегающим тканям, которые сравнивали со "второй кожей".

Клиентами Аззедина Алайя стали голливудские актеры, известные артисты, среди которых фигурировали имена Тины Тернер, Грейс Джонс и Мадонны.

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