Скончался кинокритик Даниил Дондурей

На 69-м году жизни умер кинокритик Даниил Дондурей, сообщил на своей странице в "Фейсбуке" режиссер Виталий Манский.

Даниил Дондурей родился 19 мая 1948 года.

С 1993 года он был главным редактором журнала "Искусство кино".

Кинокритик является лауреатом премий "Литературной газеты", журналов "Литературное обозрение" и "Смена".

Также он входил в президентский Совет по правам человека, где возглавлял профильную комиссию по культурным правам, образованию и науке.

В 2016 году он стал лауреатом Национальной кинематографической премии "Ника" — "За вклад в кинематографические науки, критику и образование".