Скончался исполнитель роли Джеймса Бонда Роджер Мур

Один из исполнителей роли агента Джеймса Бонда, британский актер Роджер Мур скончался в возрасте 89 лет, сообщают родственники актера.

В заявлении семьи говорится, что Мур скончался в Швейцарии после недолгой борьбы с онкологическим заболеванием.

Сообщается, что актера похоронят в Монако. На церемонии будут присутствовать лишь члены семьи и близкие Мура.

В 1950-1960-е годы Роджер Мур в основном работал на телевидении и получил известность благодаря сериалу "Святой".

В 1973 году Мур впервые сыграл роль суперагента в фильме "Живи и дай умереть другим".

Всего он появился в семи фильмах о Бонде, среди которых — "Осьминожка, "Человек с золотым пистолетом" и "Вид на убийство".

По некоторым данным, на роль Бонда актера рекомендовал автор романов о приключениях агента Ян Флеминг.

Роджер Мур в роли агента 007

Мур исполнял роль Бонда в течение 12 лет и до сих пор является самым "долгоиграющим" среди всех исполнителей этой роли.



Актер стал и самым возрастным исполнителем этой роли: на момент съемок в своем первом фильма о Бонде ему было 45 лет, а в последнем фильме — 57.



Он также является единственным из всех экранных Бондов, которому в эпизоде картины вручают Орден Ленина.

