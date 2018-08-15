Скончался Эдуард Успенский — создатель Чебурашки и кота Матроскина

"К сожалению, Эдуард Николаевич скончался. Увы", — заявила собеседница агентства.

Ранее стало известно, что у писателя обнаружили злокачественное новообразование. 9 августа, источник в столичных медицинских кругах сообщил ТАСС, что Успенский потерял сознание дома, ему потребовалась неотложная помощь.

По сценариям и произведениям писателя сняты 60 мультфильмов. Среди наиболее известных: "Антошка" (1969, в сборнике "Веселая карусель", режиссер Леонид Носырев), "Рыжий, рыжий, конопатый" (1971, в сборнике "Веселая карусель", Леонид Носырев), "Ивашка из Дворца пионеров" (1981, Геннадий Сокольский), "Про Сидорова Вову" (1985, Эдуард Назаров), "Следствие ведут Колобки" (1986-1987, Игорь Ковалев и Александр Татарский), "Три типа и скрипач" (1993, Натан Лернер) и другие.

Писатель родился 22 декабря 1937 года в Егорьевске (Московская область) в семье Николая Михайловича Успенского (1903-1947) и Натальи Алексеевны Дзюровой (1907-1982). Отец работал в аппарате ЦК ВКП(б), мать была инженером-машиностроителем.

В 1955 году Успенский поступил в Московский авиационный институт. В студенческие годы начал заниматься литературным творчеством, размещал стихи и фельетоны в институтской стенгазете. С 1960 года печатал их в эстрадных сборниках, газете "Неделя" и журнале "Крокодил".

В 1961 году окончил МАИ по специальности "инженер", после чего три с половиной года работал на Втором московском приборостроительном заводе.

В марте 1965 года вместе с Феликсом Камовым возглавил авторскую группу студенческого эстрадно-сатирического театра МАИ "Телевизор". В следующем году в московском издательстве "Искусство" вышел сборник юмористических рассказов для эстрады "Четверо под одной обложкой". Его авторами были Эдуард Успенский, Феликс Камов, Аркадий Арканов и Григорий Горин.