Скончался бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль

Бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль скончался у себя дома в немецком городе Людвигсхафен на 88-м году жизни, сообщает немецкий таблоид Bild. Официально эта информация не подтверждена.



Гельмут Коль, которого называют "отцом объединения", занимал пост канцлера Германии дольше всех своих предшественников или преемников — с 1982 по 1998 годы.



Он был у власти в ФРГ во время окончания холодной войны и объединения Германии, а также стал первым канцлером объединенной страны.



Также вместе с президентом Франции Франсуа Миттераном он заложил фундамент единой европейской валюты евро.