16.06.2017, 18:24

Скончался бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль

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дополнено в 18:36
bbcrussian.com
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GERMANY-BOOKFAIR/
GERMANY-BOOKFAIR/Foto: RALPH ORLOWSKI, REUTERS

Бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль скончался у себя дома в немецком городе Людвигсхафен на 88-м году жизни, сообщает немецкий таблоид Bild. Официально эта информация не подтверждена.


Гельмут Коль, которого называют "отцом объединения", занимал пост канцлера Германии дольше всех своих предшественников или преемников — с 1982 по 1998 годы.


Он был у власти в ФРГ во время окончания холодной войны и объединения Германии, а также стал первым канцлером объединенной страны.


Также вместе с президентом Франции Франсуа Миттераном он заложил фундамент единой европейской валюты евро.

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