Скончался актер Роберт Харди, сыгравший в "Черчилле" и "Гарри Поттере"

В Британии в возрасте 91 года скончался актер, звезда телесериала Би-би-си "Все существа, большие и малые" Роберт Харди.

Как заявила семья актера, он прожил "огромную жизнь" и "построил карьеру в театре, на телевидении и в кино, насчитывающую более 70 лет".

"Папу также будут помнить как дотошного лингвиста, прекрасного художника, любителя музыки и литературы", — говорится в заявлении.

Харди также сыграл роль министра магии Корнелиуса Фаджа в четырех экранизациях книг про Гарри Поттера и премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в нескольких телевизионных фильмах.

Харди начал свою актерскую карьеру в 1955 году, сыграв в фильме "Отелло". За фильм 1981 года "Уинстон Черчилль: глухие годы" Харди получил премию BAFTA.

В 1998 году актер снялся в фильме Никиты Михалкова "Сибирский цирюльник". Последней картиной, в которой снялся Харди, была "Крошка Доррит", вышедшая в 2008 году.