Скончалась супруга Владимира Зельдина

Скончалась супруга народного артиста СССР Владимира Зельдина — Иветта Евгеньевна Капралова, сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на ее помощницу.

”Иветта Евгеньевна скончалась сегодня утром дома”, — сказала она.

Иветта Зельдина родилась в 1935 году, была третьей женой Владимира Зельдина, они поженились в 1964 году. Работала организатором и ведущей различных концертов исполнителей советской эстрады. С программой ”Товарищ кино” объехала всю страну.

Ранее сообщалось о том, что народный артист СССР Владимир Зельдин был похоронен на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями, а на похоронах присутствовали министр обороны России Сергей Шойгу, министр культуры России Владимир Мединский и другие.