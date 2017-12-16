16.12.2017, 19:35

Скончалась старейшая жительница Европы


NEWSru.com
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Скончалась старейшая жительница Европы
AP/Scanpix

Старейшая женщина Европы Ана Вела скончалась в доме престарелых в Барселоне спустя 1,5 месяца после своего 116-го дня рождения, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Pais.

Ана Мария Вела Рубио, портниха по профессии, родилась в октябре 1901 года в муниципалитете Пуэнте-Хениль в Андалусии. В 40-х годах прошлого века переехала в Каталонию.

Она почти не страдала от проблем со здоровьем. В последние годы она превратилась в символ долголетия Испании.

Первую дочь Ана родила в 1928 году. Всего у неё четверо детей, двое из которых до сих пор живы. Одной из ее дочерей исполнилось 90 лет, а внуку — 65.

Со 103 лет жила в доме престарелых La Verneda. "Она скончалась в своей постели во сне, без страданий", — заявили представители администрации.

Ана Рубио стала старейшим жителем в Европе после того, как в Италии умерла 117-летняя Эмма Морано. Она была последней из живущих в Европе людей, которые родились до 1900 года.

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