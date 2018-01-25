Скончалась певица и актриса Людмила Сенчина

Народная артистка России Людмила Сенчина скончалась утром в четверг в Петербурге в возрасте 67 лет, сообщил "Интерфаксу" ее продюсер Владимир Андреев.

"Людмила Петровна скончалась сегодня утром в 8:30 утра в одной из больниц города. Она болела полтора года, очень продолжительная болезнь", — сказал Андреев.

Сенчина — советская и российская певица и актриса, народная артистка России. 13 декабря 2017 года ей исполнилось 67 лет.

В 1966 году поступила на отделение музыкальной комедии Музыкального училища им. Н.Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории. В 1970 году по окончании училища была приглашена в ленинградский Театр музыкальной комедии. Певица получила широкую известность, исполнив песню "Золушка" на новогоднем "Голубом огоньке".

Многие произведения стали визитной карточкой певицы: романс из телефильма "Дни Турбиных" "Целую ночь соловей нам насвистывал…", "Полынь", "Добрая сказка". В Петербурге Сенчина ежегодно проводила праздничные концерты "Рождество в Северной Столице", которые с большим успехом прошли в БКЗ "Октябрьский".