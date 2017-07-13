13.07.2017, 09:16

Скончалась народная артистка России Тамара Миансарова

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Lenta.ru
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Скончалась народная артистка России Тамара Миансарова
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В Москве на 87-м году жизни скончалась народная артистка России, певица Тамара Миансарова. Об этом в четверг, 13 июля, РИА Новости сообщил ее супруг Марк Фельдман.

Фельдман рассказал, что Миансарова скончалась в среду вечером в Первой градской больнице. Он отметил, что 6 июля артистку госпитализировали с воспалением легких.

Тамара Миансарова родилась 5 марта 1931 года в городе Зиновьевск Украинской ССР (ныне Кропивницкий). После окончания Московской консерватории имени Чайковского по классу фортепиано она работала концертмейстером в ГИТИСе, но вскоре перешла на эстраду и стала выступать со своими сольными концертными номерами.

Известность артистке принесло исполнение таких песен, как ”Черный кот”, ”Аленький цветочек” и ”Пусть всегда будет солнце”.

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