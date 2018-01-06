Скончалась 110-летняя Эльза Брандейс, спасавшая евреев во время войны

Жительница Венгрии Эльза Брандейс, в годы Второй мировой войны спасшая десятки евреев, скончалась в своем родном городе Шопрон в возрасте 110 лет. В 1995 году Брандейс была удостоена почетного звания "Праведник народов мира", присваиваемого Израильским институтом катастрофы и героизма мемориала Холокоста "Яд Вашем".

Помимо прочих, Брандейс спасла от депортации в концлагерь будущего миллиардера и филантропа Джорджа Сороса. На тот момент 13-летний Сорос со своей матерью скрывался в летнем доме Брандейс на озере Балатон.

Эльза Брандейс родилась в австрийском городе Руст в 1907 году. В молодые года она прославилась как танцовщица и учительница танцев. Помимо этого Брандейс известна как активная деятельница лютеранской церкви Венгрии.