Скандальное ВИДЕО: Курсантов из Ульяновска все-таки не отчислили за танцы в нижнем белье, хотя ректор сравнил их с Pussy Riot

16 января в социальных сетях появился и быстро стал вирусным ролик, снятый студентами Ульяновского института гражданской авиации. В нем курсанты, одетые только в трусы, подтяжки и фуражки, пародируют клип итальянского диджея Бенни Бенасси "Satisfaction", пишет "Медуза".

16 января появилось видео, снятое курсантами Ульяновского института гражданской авиации имени Б.П. Бугаева (УИГА) — они пародируют клип на песню ”Satisfaction”, которую выпустил в 2002 году итальянский диджей Бенни Бенасси. В двухминутном ролике, снятом одним планом, несколько молодых человек танцуют под музыку в нижнем белье, ботинках, фуражках, бабочках и галстуках; в руках молодые люди держат строительные инструменты.

Как объяснил ”Медузе” один из курсантов УИГА, видео снято в одном из трех общежитий института. Ролик, очевидно, вдохновлен аналогичным видео, снятым в 2015 году британскими военными. Ролик курсантов стал вирусным.

Руководство вуза раскритиковало ролик, прокуратура начала проверку

Начальник организационно-воспитательного отдела УИГА Петр Тимофеев назвал поведение курсантов ”отвратительным”.

”Сейчас мы разбираемся с этим делом, все пытаемся оценить и внутри, и за пределами училища. Конечно, все это очень некрасиво. Я уже более 20 лет работаю, и это первый случай на моей практике. Такая обида. В людей столько вкладывают, а они себя так ведут”, — сказал Тимофеев.

Ректор УИГА Сергей Краснов заявил, что курсанты ”насмехаются над святым”: ”Некоторые пишут, что ребята пошутили, но делали бы они это у себя дома, то никто бы не заметил. Они же были в фуражках гражданской авиации. <…> Я сам не один десяток лет в гражданской авиации, но подобного глумления над отраслью никогда не было. Печально, но такое прощать невозможно. Эти люди не найдут себе место в гражданской авиации. <…> Я бы даже сравнил это с Pussy Riot, которые глумились в храме Христа Спасителя, а УИГА — это храм наук, который дает путевки в жизнь”.

Краснов добавил, что ”личности фигурантов еще не установлены” и что руководство высшего учебного заведения собирается ”дать трезвую оценку каждому” и ”обязательно вызвать родителей”. В приемной ректора в УИГА ”Медузе” заявили, что ”учреждение пока не комментирует ситуацию”.

В Приволжской транспортной прокуратуре пообещали провести проверку ”видеоролика с признаками эротики”. Ведомство собирается ”дать оценку соответствия действий курсантов требованиям федерального законодательства, в том числе воздушного”. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов 16 января заявил, что в действиях курсантов будет разбираться специальная комиссия.

Побить за ролик ”ремнем по заднице”, или же в нем нет ничего оскорбительного?

Заслуженный летчик России Магомед Толбоев заявил, что ”первокурсники не должны даже шевелиться” (на каком курсе учатся снявшиеся в ролике студенты — неизвестно). ”Лучше бы вместо танцев изучили историю русской авиации и историю России!” — заявил Толбоев. Заслуженный летчик России Олег Серов в разговоре с ”Медузой” заявил, что ему ”стыдно” потому, что курсанты ”надели форменные фуражки”. ”Был бы я там, по заднице надавал бы ремнем, особенно, пряжкой — так, чтобы отпечаталась звезда!” — сообщил Серов ”Медузе”.

Андрей Ламанов — Герой России, командир совершившего аварийную посадку самолета Ту-154 в Ижме в 2010 году — заявил ”Медузе”, что ”не видит в ролике абсолютно ничего криминального”.

”Молодые ребята, подурачились; стопроцентное здоровье, энергию девать некуда — в свободное от учебы время решили так ее выплеснуть. У каждого поколения были свои кумиры, и каждое ругали старшие: ”Вы не то танцуете, не те песни слушаете!” У родителей спросите! — говорит Ламанов. — Никакое это не глумление, просто дурачество здоровых молодых людей. Хочется как-то обратиться [к ректору УИГА], чтобы радикальных мер не принимали к ребятам. Зачем им жизнь ломать, может из них вырастут прекрасные летчики”. Ламанов добавил, что выкладывать видео в интернет ”конечно, было ни к чему”.

Прокуратура и губернатор не нашли оснований для отчисления

Как сообщает "Интерфакс", Приволжская транспортная прокуратура в ходе проверки, проведенной после размещения в сети скандального видеоролика, не нашла оснований для отчисления курсантов из вуза.

"В ходе проверки фактов нарушения ими обязанностей, предусмотренных действующим законодательством, а также Уставом института, правил внутреннего распорядка курсантов, правил предоставления жилых помещений и проживания в курсантском общежитии, иных локальных актов института, влекущих применение меры дисциплинарного взыскания в виде отчисления из института, не выявлено", — сообщает пресс-служба прокуратуры в четверг.

Вместе с тем прокуратура внесла представление ректору учебного заведения в связи с ненадлежащей организацией воспитательного процесса, нарушением ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", локальных правовых актов института.

Пресс-служба отмечает, что поставлен вопрос о привлечении виновных из числа педагогических работников к дисциплинарной ответственности.

Между тем на сайте Change.org создана петиция в поддержку курсантов, под которой подписались более 26 тыс. интернет-пользователей. В петиции отмечается, что из-за "безобидной пародии" первокурсников готовят к отчислению, хотя у них нет проблем с учебой и дисциплиной.

Губернатор области Морозов позже призвал ”не ломать жизнь” курсантам из-за клипа, где они станцевали тверк в нижнем белье под песню Satisfaction. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает "Лента".

”Наша задача — не сломать им жизнь, не перечеркнуть их мечту, а заставить задуматься о последствиях своих поступков. Парни должны понять: форма всегда накладывает дополнительную ответственность и определённые нормы поведения”, — отметил Морозов.

По его словам, наказание должно быть справедливым и соразмерным их поступку, а отчисление не добавит ”патриотизма и воспитания”. Губернатор добавил, что собирается встретиться с самими курсантами и их родителями.