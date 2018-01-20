20.01.2018, 09:50

Скандальное видео курсантов из Ульяновска породило флешмоб в их поддержку: танцуют врачи, строители и спасатели

 (125)
rus.delfi.ee
EST

Студенты российских училищ и институтов устроили флешмоб в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации, которые сняли пародию на клип Бенни Бенасси ”Satisfaction”. Свои версии клипа выпустили, кажется, представители всех профессий — от студентов сельскохозяйственного техникума до будущих спасателей. А еще байкальские нерпы, пишет "Медуза".

Летчики

С чего все началось: клип, который задел руководство вуза, Росавиацию, прокуратуру (она уже не нашла никаких нарушений) и губернатора Ульяновской области Сергея Морозова (он призвал не отчислять курсантов).

Спасатели

ТОП

Пародию на ”Satisfaction” сняли и молодые люди в футболках с надписью ”МЧС России”. Откуда они, неизвестно: пользователи соцсетей предполагали, что это учащиеся Уральского института государственной противопожарной службы. Однако в институте заявили, что не имеют отношения к клипу: ”Таких помещений у нас нет и это не наши курсанты. У нашего личного состава, у курсантов нашего института распорядок дня расписан таким образом, что у них времени хватает едва-едва на учебу и на подготовку”.

Читайте также:

Работники сельского хозяйства

Студенты сельскохозяйственного техникума из села Рязаново Ульяновской области сняли сразу две пародии: ”мужскую” и ”женскую”.


Врачи

Еще в одном городе Ульяновской области, Димитровграде, во флешмобе приняли участие врачи — к сожалению, никто не уточняет, действующие или будущие.

Моряки

Авторы ролика пишут, что пародия была снята в ”мореходном училище”, но не уточняют название учебного заведения.

Строители

Что это за люди на видео, неизвестно, но у них каски!


Журналисты

В Нижневартовске флешмоб решили поддержать журналисты телеканала N1. Но они, в отличие от большинства героев других видео, снялись в верхней одежде — съемки проходили на улице.

Байкальские нерпы

Читайте также:
179 900€
Tallinn, Квартира
199 999€
Jõelähtme vald, Дом
83 000€
Tallinn, Квартира
185 000€
Tallinn, Квартира
139 000€
Tallinn, Квартира
152 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
72 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
190 000€
Tallinn, Дом
185 000€
Tallinn, Квартира
166 000€
Tallinn, Дача
79 700€
Tartu, Квартира
149 900€
Tallinn, Квартира
91 900€
Rae vald, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии