Скандальное видео курсантов из Ульяновска породило флешмоб в их поддержку: танцуют врачи, строители и спасатели

Студенты российских училищ и институтов устроили флешмоб в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации, которые сняли пародию на клип Бенни Бенасси ”Satisfaction”. Свои версии клипа выпустили, кажется, представители всех профессий — от студентов сельскохозяйственного техникума до будущих спасателей. А еще байкальские нерпы, пишет "Медуза".

Летчики

С чего все началось: клип, который задел руководство вуза, Росавиацию, прокуратуру (она уже не нашла никаких нарушений) и губернатора Ульяновской области Сергея Морозова (он призвал не отчислять курсантов).

Спасатели

Пародию на ”Satisfaction” сняли и молодые люди в футболках с надписью ”МЧС России”. Откуда они, неизвестно: пользователи соцсетей предполагали, что это учащиеся Уральского института государственной противопожарной службы. Однако в институте заявили, что не имеют отношения к клипу: ”Таких помещений у нас нет и это не наши курсанты. У нашего личного состава, у курсантов нашего института распорядок дня расписан таким образом, что у них времени хватает едва-едва на учебу и на подготовку”.

Работники сельского хозяйства

Студенты сельскохозяйственного техникума из села Рязаново Ульяновской области сняли сразу две пародии: ”мужскую” и ”женскую”.





Врачи

Еще в одном городе Ульяновской области, Димитровграде, во флешмобе приняли участие врачи — к сожалению, никто не уточняет, действующие или будущие.

Моряки

Авторы ролика пишут, что пародия была снята в ”мореходном училище”, но не уточняют название учебного заведения.

Строители

Что это за люди на видео, неизвестно, но у них каски!



Журналисты

В Нижневартовске флешмоб решили поддержать журналисты телеканала N1. Но они, в отличие от большинства героев других видео, снялись в верхней одежде — съемки проходили на улице.

Байкальские нерпы