Скандал в Риге: помогут ли обыски свалить Ушакова

Информацию об обысках подтвердили и в Бюро, однако дополнительные подробности сообщить также отказались. ”KNAB информирует, что сегодня, 30 января, в рамках ранее начатого уголовного дела бюро провело криминально-процессуальные действия, в том числе санкционированные обыски по нескольким адресам. На данный момент ни к одному лицу не применена мера пресечения, связанная с лишением свободы”, — говорится в сообщении ведомства.

Тем не менее, на этом история для Ушакова не заканчивается. Оппозиционные в Рижской думе партии заявили о намерении собрать подписи, чтобы созвать внеочередное заседание самоуправления, на котором планируется инициировать голосование за отставку Ушакова. Об этом сообщил оппозиционный депутат Вилнис Кирсис.

”Даже если его сегодня не уведут в наручниках, происходящее — достаточно веское основание для того, чтобы объявить об уходе с поста”, — заявил он. По словам политика, сбор подписей начался уже в день обысков. После запуска процедуры у мэра Рига будет две недели, чтобы созвать внеочередное заседание столичной мэрии по этому вопросу. ”У Ушакова больше нет выхода”, — считает Кирсис.

Хотя официально об этом не говорится, поводом для обысков вероятно стал скандал с закупкой трамваев и автобусов муниципальным предприятием Rigas satiksme, долей которого как раз владеет Ушаков. 11 декабря местное KNAB обвинило руководство компании во взятках и легализации незаконно нажитых средств при закупке для обеспечения перевозок в Риге низкопольных трамваев в 2016 году, троллейбусов и автобусов в 2013-м.

Расследование инцидента приобрело международные масштабы. Известно, что речь идет о взятке в размере 800 тыс. евро. В антикоррупционной службе Польши заявили, что в центре расследования — поставка около 200 автобусов и троллейбусов в Ригу. Конкурсами на поставку занималась Rigas satiksme в 2013-2016 годах. Восемь человек, подозреваемые в сокрытии дачи взятки, уже задержаны. Все члены правления компании ушли в отставку, а деятельность предприятия была приостановлена. В рамках расследования еще в конце прошлого года были проведены обыски в Рижской думе.

Более того, в бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией заявляли, что в инциденте замешаны члены Рижской думы, однако не уточнили, кто именно. В свою очередь, мэр города подчеркивал, что ни он, ни вице-мэр Андрис Америкс не причастны к коррупции. Последний, впрочем, после того, как скандал стал публичным, подал в отставку.

Тогда же Ушаков созвал экстренное заседание рижской думы, на котором должно было решиться, покинет ли мэр свой пост.

Хотя оппозиционные депутаты покинули зал еще до начала голосования, на его результаты это не повлияло: Ушакова поддержали 32 депутата из 60, что позволило ему избежать отставки.

После этого оппозиционные депутаты из Национального объединения ”Все Латвии” инициировали новый сбор подписей за отставку рижского мэра. Члены партии обратились к своему представителю — занимавшему на тот момент пост министра среды и регионального развития Каспарсу Герхардсу — с призывом распустить городскую думу Риги. Законопроект был подан в сейм, и для его вступления в силу нужна поддержка большинства депутатов.

Из-за многочисленных нарушений, допущенных при составлении документа, его рассмотрение было отложено. Однако Минрегионов обещало представить Сейму новую его редакцию.

Премьер министр страны Кришьянис Кариньш, отвечая на вопрос журналистов, могут ли сегодняшние обыски способствовать ускоренному рассмотрению этого законопроекта, заявил, что этот этот вопрос находится в юрисдикции нового главы Минрегионов Юриса Пуце. Сам Пуце еще до сегодняшних обысков обещал, что рассмотрит вопрос о возможной отставки Ушакова.

”Надо понимать, что роспуск Думы имеет большие политические последствия. Я рижанин и вижу, что скандалы разрушительны. Какие-то последствия должны быть, но я не знаю, какие”, — сказал Кариньш.

Ушаков называет эту законодательную инициативу политическим шоу и говорит о готовности оспорить ее в Конституционном суде.

Однако, как повернется его судьба на самом деле при одновременном давлении со стороны латвийского Сейма и рижской думы, предсказать на данный момент довольно сложно.

Сам Ушаков, комментируя обыски, заверил, что покидать пост мэра Риги не намерен.

Кто такой Нил Ушаков?

Нил Ушаков занимает пост главы столицы уже третий срок. В Латвии можно избираться на должность мэра неограниченное количество раз. Пожалуй, среди латвийских чиновников именно Ушаков пользуется наибольшей популярностью в России. Русскоязычный политик часто бывает в Москве и проводит встречи с представителями местной власти. В 2016 году он был оштрафован Центром государственного языка Латвии за использование русского в соцсетях.

Ушаков неоднократно высказывался о важности сохранения теплых отношений с Россией. Он заявлял, что, как мэр Риги, старается поддерживать ”положительный политический климат”.