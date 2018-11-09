Скандал в Австрии: полковник на неприметном посту 30 лет шпионил на Россию. Глава МИД отменила визит в РФ

Как стало известно изданию из Минобороны Австрии, информация о российском шпионе была получена от дружественной разведки. "Полковник уже дал признательные показания", — говорится в материале (перевод статьи InoPressa).
Офицеру грозит два года лишения свободы. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что шпионаж против нейтральной страны неприемлем. Он намерен обсудить дальнейшие действия с европейскими партнерами.
Разоблачение "крота" может сказаться на отношениях Австрии с Россией
Глава австрийского МИД Карин Кнайсль, узнав о шпионе, отменила запланированный на начало декабря визит в Россию. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, сообщает Krone Zeitung.
"Такие случаи — вне зависимости от того, происходят ли они в Нидерландах или в Австрии, — не улучшают отношения между Россией и Европейским союзом", — подчеркнул канцлер.
Напомним, в начале октября Нидерланды выслали из странычетырех дипломатов, собиравшихся, по данным властей страны, совершить кибератаку на серверы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. По данным властей, они работали на Главное управление (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ.
Курц сообщил, что в австрийский МИД вызван российский посол. Работал ли агент в одиночку, ведомство не уточняет.
В российском МИД "неприятно удивлены"
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что неприятно удивлен новостью об офицере, обвиняемом в Австрии в разведдеятельности в пользу РФ, передает РИА "Новости".
"Вы знаете, я только что об этом узнал, перед началом нашей встречи, и честно говоря, меня эта информация неприятно удивила. Испокон веку было принято, что если у какой-то страны возникают озабоченности, подозрения относительно действий другой страны, подозрения в причастности кого-то к каким-то процессам, которые рассматриваются в качестве угроз для соответствующего государства, то в соответствии с нормами международного общения следует напрямую запрашивать разъяснений", — заявил министр на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Союза Коморских островов Мохамедом Эль-Амин Суэфом.
Отметим, в августе президент РФ Владимир Путин ездил на свадьбу Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера. Российский лидер получил приглашение на свадьбу как частное лицо во время своего последнего визита в Вену. На торжестве он даже станцевал с именитой невестой.