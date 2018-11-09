09.11.2018, 15:46

Скандал в Австрии: полковник на неприметном посту 30 лет шпионил на Россию. Глава МИД отменила визит в РФ

 (8)
rus.delfi.ee
EST
Скандал в Австрии: полковник на неприметном посту 30 лет шпионил на Россию. Глава МИД отменила визит в РФ
REUTERS

В Австрии раскрыли агента, 30 лет по видом офицера армии работавшего на российскую разведку. Его имя не называется, но указывается, что с 1990-х годов он получил за свою работу вознаграждение на общую сумму 300 тысяч евро.

"Да, этот исключительный случай действительно имеет место. Мы очень рады, что этот подозреваемый сейчас разоблачен", — заявил газете Krone Zeitung пресс-секретарь Министерства обороны Австрии 9 ноября (цитата по РБК).

По данным издания, подозреваемый "действовал очень профессионально". Будучи полковником в отставке, он занимал неприметный пост в штабе австрийской армии и раз в две недели встречался со своим российским куратором, получая от него задания. Куратора газета называет Юрием. Добытые сведения "крот" передавал в РФ в виде зашифрованных писем или по спутниковой связи.

Полковник передавал данные об австрийских ВВС, артиллерийских системах, приводил подробные характеристики многих высокопоставленных офицеров армии, а также отправлял информацию по ситуации с мигрантами.

Читайте также:

Некоторое время назад российские кураторы получили сведения о возможном разоблачении агента и поручили ему уничтожить все материалы, которые могут его скомпрометировать. Однако австрийские власти сумели предотвратить ликвидацию документов и сейчас продолжают изучать ноутбук подозреваемого.

По данным Die Presse, полковнику 70 лет, а завербован российской разведкой он был еще в 1988 году. В 2006 году он пытался закончить сотрудничество с РФ, но его руководители не позволили ему это сделать.

Издание отмечает, что ущерб от деятельности разоблаченного "крота" может превысить вред, который принес Австрии полковник Альфред Редль, в преддверии Первой мировой войны завербованный разведкой Российской империи и работавший на нее в течение десяти лет.

Как стало известно изданию из Минобороны Австрии, информация о российском шпионе была получена от дружественной разведки. "Полковник уже дал признательные показания", — говорится в материале (перевод статьи InoPressa).

Офицеру грозит два года лишения свободы. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что шпионаж против нейтральной страны неприемлем. Он намерен обсудить дальнейшие действия с европейскими партнерами.

Разоблачение "крота" может сказаться на отношениях Австрии с Россией

Глава австрийского МИД Карин Кнайсль, узнав о шпионе, отменила запланированный на начало декабря визит в Россию. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, сообщает Krone Zeitung.

"Такие случаи — вне зависимости от того, происходят ли они в Нидерландах или в Австрии, — не улучшают отношения между Россией и Европейским союзом", — подчеркнул канцлер.

Напомним, в начале октября Нидерланды выслали из странычетырех дипломатов, собиравшихся, по данным властей страны, совершить кибератаку на серверы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. По данным властей, они работали на Главное управление (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ.

Курц сообщил, что в австрийский МИД вызван российский посол. Работал ли агент в одиночку, ведомство не уточняет.

В российском МИД "неприятно удивлены"

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что неприятно удивлен новостью об офицере, обвиняемом в Австрии в разведдеятельности в пользу РФ, передает РИА "Новости".

ТОП

"Вы знаете, я только что об этом узнал, перед началом нашей встречи, и честно говоря, меня эта информация неприятно удивила. Испокон веку было принято, что если у какой-то страны возникают озабоченности, подозрения относительно действий другой страны, подозрения в причастности кого-то к каким-то процессам, которые рассматриваются в качестве угроз для соответствующего государства, то в соответствии с нормами международного общения следует напрямую запрашивать разъяснений", — заявил министр на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Союза Коморских островов Мохамедом Эль-Амин Суэфом.

Отметим, в августе президент РФ Владимир Путин ездил на свадьбу Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера. Российский лидер получил приглашение на свадьбу как частное лицо во время своего последнего визита в Вену. На торжестве он даже станцевал с именитой невестой.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Силы обороны: среди оказавшихся в публичном доступе документов не было ни одного документа, который касался бы безопасности государства

09.11.2018
Комментируя появившуюся сегодня в Eesti Päevaleht информацию об утечке служебных документов Сил обороны, ведомство подчеркнуло, что среди оказавшихся в публичном доступе документов не было ни одного документа, который касался бы безопасности государства.
Подробнее


Больничная касса перечислила трудовые обязанности членов правления, которым повысили зарплаты на 2000 евро

09.11.2018
В октябре зарплата двух членов правления Больничной кассы (Майви Парв и Пилле Банхард) выросла на 2000 евро, то есть на 50%, и составит 6000 евро. По словам председателя совета кассы Рийны Сиккут, необходимость поднять зарплаты связана с перераспределением трудовых обязанностей и ответственности членов правления.
Подробнее

Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков ушел в отставку после обвинений в домогательстве

09.11.2018
Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков подал в отставку, сообщает в пятницу сайт издания. "Это единственный способ остановить кризис вокруг редакции и минимизировать репутационный ущерб", — заявил он.
Подробнее

Прямо эпидемия какая-то! Вчера в Ида-Вирумаа — аж несколько утечек газа. Есть пострадавшие

09.11.2018
Идаский спасательный центр вчера получил аж три вызова, связанных с газом. В одном из них подал сигнал тревоги датчик угарного газа. Во врачебной помощи нуждались два человека, один был доставлен на скорой в больницу.
Подробнее

-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Tokyo
69,- €
27,60 €
-30% Meeste käekell Police KING COBRA PL.14538JSBN/65A
219,- €
153,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-35% Meeste käekell Police PL.13547JSB/02A
175,- €
113,75 €
-30% Meeste käekell Police NAVIGATOR PL.14799JS/04
179,- €
125,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106552007
150,30 €
90,18 €




Технологии на страже вкуса: что лучше — индукционная или обычная варочная панель?

09.11.2018
Ежедневно каждый из нас проводит возле кухонной плиты порядка трех часов. Для того чтобы качественно приготовить еду и не думать о сложностях в приготовлении, первым делом нужно соответственно выбрать правильную рабочую среду. Сегодня технический прогресс не стоит на месте. На смену самым обычным газовым или же электрическим плитам пришли новые современные индукционные варочные панели, пишет HappyModern.
Подробнее


Прелести развода: квартира — моя, кредит — твой!

08.11.2018
Находясь в отношениях, люди начинают с течением времени меняться или проявлять скрытые черты своего характера. Меняются и жизненные обстоятельства. Влюблённые склонны не замечать негатив в объекте своей любви, поэтому совместная жизнь, увы, может закончиться неожиданно неприятным расставанием, в результате которого страдают как сами партнёры, так и дети. Нечто подобное произошло с Мартином и Мари (имена изменены), которые полагали, что обрели друг в друге родственную душу.
Подробнее