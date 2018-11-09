Скандал в Австрии: полковник на неприметном посту 30 лет шпионил на Россию. Глава МИД отменила визит в РФ

"Да, этот исключительный случай действительно имеет место. Мы очень рады, что этот подозреваемый сейчас разоблачен", — заявил газете Krone Zeitung пресс-секретарь Министерства обороны Австрии 9 ноября (цитата по РБК).

По данным издания, подозреваемый "действовал очень профессионально". Будучи полковником в отставке, он занимал неприметный пост в штабе австрийской армии и раз в две недели встречался со своим российским куратором, получая от него задания. Куратора газета называет Юрием. Добытые сведения "крот" передавал в РФ в виде зашифрованных писем или по спутниковой связи.

Полковник передавал данные об австрийских ВВС, артиллерийских системах, приводил подробные характеристики многих высокопоставленных офицеров армии, а также отправлял информацию по ситуации с мигрантами.

Некоторое время назад российские кураторы получили сведения о возможном разоблачении агента и поручили ему уничтожить все материалы, которые могут его скомпрометировать. Однако австрийские власти сумели предотвратить ликвидацию документов и сейчас продолжают изучать ноутбук подозреваемого.

По данным Die Presse, полковнику 70 лет, а завербован российской разведкой он был еще в 1988 году. В 2006 году он пытался закончить сотрудничество с РФ, но его руководители не позволили ему это сделать.

Издание отмечает, что ущерб от деятельности разоблаченного "крота" может превысить вред, который принес Австрии полковник Альфред Редль, в преддверии Первой мировой войны завербованный разведкой Российской империи и работавший на нее в течение десяти лет.