Скандал на учениях: Норвегия случайно внесла Эрдогана в список врагов НАТО

Турция отозвала своих военных, принимавших участие в учениях НАТО в Норвегии, из-за того, что в подготовленном местными военными списке теоретических врагов альянса якобы были изображены основатель Турецкой республики Мустафа Кемаль Ататюрк, а также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В результате Турция отозвала 40 своих военнослужащих, принимавших участие в учениях в Норвегии.

У Турции вторая по величине армия среди стран НАТО. Она принимает активное участие в борьбе с силами ИГ в Сирии, а также в операции НАТО в Афганистане.

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен принес извинения за инцидент во время учений, сказав, что образ Ататюрка был использован в роли врага вследствие ошибки одного из сотрудников.

По его словам, это было сделано через внутреннюю компьютерную систему, но ни в коем случае не отражало позицию Норвегии.

Турецкий телеканал NTV утверждает, что автором этой выходки мог быть норвежский офицер турецкого происхождения.

Однако Франк Бакке-Йенсен сказал, что сделавший это норвежец был частным подрядчиком, нанятым на время учений, и что он уже был отстранен от этой работы. Он добавил, что идет расследование инцидента.

Дипломатические конфликты

Генеральный секретарь НАТО, Йенс Столтенберг, родом из Норвегии, также принес извинения, назвав Турцию чрезвычайно важным членом альянса.

Несмотря на стратегическую и военную значимость Турции, которая граничит с такими странами как Сирия, Ирак и Иран, за последние несколько лет отношения Анкары с западными странами часто были напряженными.

Президент Эрдоган открыто вступал в дипломатические конфликты с Австрией, Германией и Голландией после того, как правительства этих стран не разрешали проводить на своей территории политические митинги, связанные с предвыборной кампанией в Турции.

Параллельно Турция укрепила свои отношения с Россией.

Переговоры о возможном вступлении Турции в состав Европейского Союза на практике заморожены, и Брюссель критикует правительство Эрдогана за массовые аресты после попытки военного переворота в стране в 2016 году.

После неудавшегося переворота многие офицеры турецкой армии, находившиеся в командировке в структурах НАТО, попросили политического убежища в странах, в которых они находились.

Четверо турецких военных получили убежище в Норвегии.