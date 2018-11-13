СК возобновил дело об убийстве Игоря Талькова

Тальков был убит 6 октября 1991 года в дворце спорта ”Юбилейный”.

6 мая 1992 года и 18 марта 1993 года были вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемого в убийстве по неосторожности Валерия Шляфмана. Ему была выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу, однако еще в январе 1992 года Шляфман выехал на постоянное место жительства в Израиль

В марте 1993 года производство по уголовному делу было приостановлено из-за того, что Шляйфман скрылся, пострадавшей была признана мать Талькова. Она умерла, и теперь суд удовлетворил ходатайство о признании потерпевшей Татьяны Тальковой, вдовы артиста. Ей и ее защитнику предоставят материалы уголовного дела об убийстве.

В прошлом году за исполнение песен Игоря Талькова около Госдумы был задержан его сын, Игорь Тальков-младший.