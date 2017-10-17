СК: Серебренников знал о махинациях в ”Седьмой студии”

Режиссер, худрук ”Гоголь-центра” Кирилл Серебренников знал о махинациях с обналичиванием денег в основанной им ”Седьмой студии”, заявил следователь в Басманном суде. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на РИА ”Новости”.



Во вторник, 17 октября, в суде рассматривается вопрос о продлении Серебренникову срока домашнего ареста до 19 января.

”Прошу приобщить к делу протокол допроса свидетеля Синельникова. Он рассказал, что составлял фиктивные договоры для обналичивания денег ”Седьмой студии” через принадлежащее ему компанию. По его словам, Серебренникова устраивали такие условия”, — рассказал следователь.

Кроме того, следователь попросил приобщить к делу протокол допроса свидетеля, которая говорит о наличии в ”Седьмой студии” так называемой ”черной кассы”, а также о том, что деньги обналичивались через посторонние фирмы.

В общей сложности следователь приобщил более 10 протоколов об обналичивании денег, уничтожении документации и давлении на фигурантов дела.

Ранее сообщалось, что стал известен список поручителей за Серебренникова.