СК РФ установил личность совершившего теракт в Санкт-Петербурге

Следственный Комитет Российской Федерации подтвердил личность совершившего теракт в Петербурге. Об этом говорится в пресс-релизе СК, сообщает gazeta.ru.
”Следствием установлена личность мужчины, совершившего взрыв в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге. Им оказался Акбаржон Джалилов 01.04.1995 года рождения”, — говорится в сообщении.
По данным ”Газеты.Ru” смертник Акбаржон Джалилов работал в автомастерской Санкт-Петербурга, а российское гражданство получил в 2011 году в Генконсульстве России в Киргизии.
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