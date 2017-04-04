СК РФ установил личность совершившего теракт в Санкт-Петербурге

Следственный Комитет Российской Федерации подтвердил личность совершившего теракт в Петербурге. Об этом говорится в пресс-релизе СК, сообщает gazeta.ru.

”Следствием установлена личность мужчины, совершившего взрыв в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге. Им оказался Акбаржон Джалилов 01.04.1995 года рождения”, — говорится в сообщении.

По данным ”Газеты.Ru” смертник Акбаржон Джалилов работал в автомастерской Санкт-Петербурга, а российское гражданство получил в 2011 году в Генконсульстве России в Киргизии.