СК РФ проверит версию ритуального убийства царской семьи

Следственный комитет РФ проведет психолого-историческую экспертизу, чтобы установить, было ли убийство Николая II и его семьи ритуальным. В РПЦ многие в этом не сомневаются, сообщил епископ Тихон.

Следственный комитет (СК) России намерен проверить версию ритуального характера убийства царской семьи в 1918 году. Об этом старший следователь по особо важным делам СК РФ Марина Молодцова сообщила в понедельник, 27 ноября, на конференции "Дело об убийстве царской семьи: новые экспертизы и материалы. Дискуссия" в Сретенском монастыре.

По словам Молодцовой, следствие планирует провести "психолого-историческую судебную экспертизу" по данному вопросу. Для этого будет сформирован экспертный совет, в который войдут сотрудники Академии наук, Московского и Санкт-Петербургского университетов, работники архивов и священники Русской православной церкви (РПЦ), добавила она.

Епископ Тихон: у многих в РПЦ нет сомнений в ритуальном характере убийства

Выступая ранее на той же конференции, епископ Тихон (Шевкунов), председатель Патриаршего совета по культуре, заявил, что у "значительной части" членов церковной комиссии по екатеринбургским останкам "нет сомнений, что это убийство было ритуальным". Он добавил также, что эту версию "надо доказать и обосновать". "То, что императора, пусть даже и отрекшегося, убивают таким образом, то, что жертвы были распределены по убийцам, о чем свидетельствует Юровский (Яков Юровский, руководитель расстрела. — Ред.), и что многие хотели быть цареубийцами. Уже это говорит о том, что для многих это был особый ритуал", — продолжил епископ Тихон.

В сентябре 2015 года СК РФ возобновил расследование дела о гибели членов российского императорского дома Романовых, которое было прекращено в 1998 году в связи со смертью лиц, совершивших убийство.

Николай II и члены его семьи были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге. В 1998 году обнаруженные под Екатеринбургом останки членов царской семьи были перезахоронены в усыпальнице в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. В 2000 году РПЦ причислила императора Николая II, императрицу Александру Федоровну, великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию и цесаревича Алексея к лику святых.