СК РФ назвал две версии по делу о смерти Марьянова

Следствие, устанавливающее обстоятельства смерти актера Дмитрия Марьянова, изъяло медицинскую документацию как на станции скорой медицинской помощи города Лобня, так и в частной реабилитационной клинике ”Феникс”, где находился артист. Об этом в пятницу, 20 октября, ”Ленте.ру” сообщила официальный представитель подмосковного главка СКР Евгения Кирюшина.

”Следствием в настоящее время рассматривается несколько версий произошедшего, приоритетными являются две из них: несвоевременное прибытие бригады скорой медицинской помощи и оказание в реабилитационном центре "Феникс" услуг, не отвечающим требованиям”, — заявила Кирюшина.

Она уточнила, что на станции скорой помощи была изъята медицинская документация и записи переговоров диспетчеров, а в частной клинике проведен обыск, в ходе которого изъяты представляющие особый интерес для следствия ”Дневники пациента”. Эти документы сейчас тщательно анализируются.

Вместе с тем источник в правоохранительных органах сообщил ”Ленте.ру”, что реабилитационный центр ”Феникс” оказывал помощь без медицинских документов. ”В соответствии с уставом предприятия,этот Центр оформлен как "автономная некоммерческая организация для социальной реабилитации", а эта деятельность не требует получения лицензии на оказание медпомощи”, — рассказал собеседник.

Он также уточнил, что из дневника пациента Марьянова следует, что в течение четырех суток он страдал от абстинентного синдрома. Во всяком случае, из показаний сотрудников центра и из записей персонала следует, что мужчина поступил в центр сразу после длительного запоя, а затем несколько дней просил небольшую дозу алкоголя ”для поправки здоровья”.

Источник ”Ленты.ру” не смог подтвердить информацию о наличии в крови умершего следов алкоголя. ”Судебно-медицинская экспертиза в настоящее время продолжается”, — сообщил собеседник редакции.

Агент Марьянова Алевтина Кунгурова заявляла, что актер находился в медицинской клинике, где проходил курс лечения от последствия травмы позвоночника.

О смерти артиста стало известно вечером 15 октября.