СК рассказал о пострадавших при взрыве на заводе под Кингисеппом и опубликовал видео момента ЧП

По данным следствия, в кингисеппскую больницу были доставлены мужчины в возрасте 26, 29, 32, 36 и 45 лет с повреждениями в виде рваных и резаных ран различных частей тела. Двое от госпитализации отказались, остальные находятся в стационаре, угрозы их жизни нет.

Напомним, что 16 января в начале 12-го дня на территории промзоны "ПГ Фосфорит" в Кингисеппе произошел взрыв в цеху сухого смешивания здания завода ООО "Полипласт-Северо-Запад". Двухэтажное кирпичное здание площадью 600 квадратных метров оказалось разрушено. Возник пожар.

По предварительным данным, ЧП случилось в результате производства ремонтных работ с применением болгарки — произошло возгорание готового продукта суперпластификатора с последующим хлопком.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба).

На жизнедеятельность и экологическую ситуацию в Кингисеппе происшествие, по данным властей, не повлияло.