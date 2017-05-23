СК: обыск у Серебренникова проводится по делу о хищении бюджетных средств в 2014 году

Следственные мероприятия в ”Гоголь-центре” и квартире художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова проводятся в рамках дела о хищении бюджетных средств в 2014 году, сообщила представитель главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Речь идет о хищении крупной суммы из бюджета, выделенной некоммерческой организации ”Седьмая студия”, пояснила она. Об этом пишет "Медуза".

Обыски, по словам представитель ГСУ Следственного комитета по региону, проводятся также ”по ряду других адресов в различных субъектах РФ”.

Сумму ущерба и другие подробности дела Иванова пока не сообщила.

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в квартиру Кирилла Серебренникова и в ”Гоголь-центр” утром 23 мая. У сотрудников театра на время обыска отобрали мобильные телефоны и запретили им покидать помещение.

Ранее источники ”Интерфакса” рассказали, что обыски в ”Гоголь-центре” и у Серебренникова проводятся в рамках уголовного дела о растрате, которое было возбуждено в 2015 году в отношении ”неустановленных чиновников департамента культуры Москвы”. РБК, в свою очередь, также со ссылкой на источники сообщало, что следственные мероприятия проходят по делу о хищениях в особо крупном размере.

Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский заявил, что у мэрии претензий к театру нет.