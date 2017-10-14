Сирия потребовала от Турции вывести войска из провинции Идлиб

МИД Сирии потребовал от Анкары вывести турецкие войска с территории сирийской провинции Идлиб, удерживаемой повстанцами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальное заявление ведомства по государственному телевидению.

В сирийском министерстве введение турецких войск в этот регион назвали нарушением закона и вопиющей агрессией.

Турция, в свою очередь, уверяла, что военная группа размещается в Идлибе для контроля над зоной деэскалации, пишет Gazeta.ru.

Ранее СМИ сообщили, что турецко-сирийскую границу пересекли восемь танков, 50 бронетранспортеров и около 200 военнослужащих Турции.